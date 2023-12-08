Почуття гумору, як вагітність - або є, або нема. Найкращі цитати Ігоря Гамули

Джерело - Чемпіон.

8 грудня 2021 року пішов із життя відомий український фахівець Ігор Гамула. Сучасний вболівальник назавжди запам'ятає його нестандартний стиль поведінки та крилаті вислови.

Пропонуємо вам згадати найдотепніші цитати екстренера, який також устиг попрацювати й на телебаченні:

"Почуття гумору, як вагітність, або є, або нема"



"Зараз у нас Запоріжжя, потім Таврія. Ну, між ними будуть Динамо та Шахтар - це залізні 6 очок"

А ось слова Гамули після нічиєї із Шахтарем у 2009-му, коли тренер влучно охарактеризував стан газону:

"Хлопці вийшли сьогодні, як у 1941 році - на війну"

Були й зворушливі цитати. Як-от після переможного матчу проти Зорі (2010), коли у власника Закарпаття померла мати:

"У Нестора Шуфрича сталося нещастя - в нього померла мама. Йому дуже важко й ми не мали права його підвести та не здобути перемогу"

Під час невдалого періоду Гамула завжди міг підібрати потрібні слова та навіть поіронізувати над собою та командою:

"Знову сіли в ліфт. Хотілося б, щоб він зламався"

Взагалі, самоіронія була дуже сильною рисою характеру Гамули:

"Я навчаюсь, читаю багато. Прочитав книгу Гвардіоли - і зрозумів, що ні**я не знаю"

Після поразки від Динамо навесні 2010-го теж було, що сказати:

"Пропустили другий гол - перелякали Динамо"

Гамулу любили, бо він був свій і розумів емоції уболівальників після невдалих ігор:

"Усі ж чули крики з трибун - "ганьба". Я згоден з глядачами. Тому що деякі люди не мають совісті. І це страшно"

Також він ніколи не здавався, передаючи такий настрій підопічним. Слова після вистражданої нічиєї з Чорноморцем:

"Нас вже закопали, а тепер помалу відкопуємося з труни"

Закарпаття Гамули могло втрутитися у хід чемпіонських перегонів. Після перемоги над Динамо (1:0):

"Сьогодні я помстився Газзаєву. Нам протистояла дуже сильна команда світового класу, але я сказав своїм футболістам, що вони найкращі. Для мене це так і є"

Варто нагадати, що Ігор Гамула не лише був знаним тренером (найвідоміші місця роботи - Закарпаття, Ростов), але й раніше - чудовим футболістом. Виступав на позиції півзахисника за рідну луганську Зорю, а також за ростовський СКА, з яким 1981-го виграв Кубок СРСР. Ось, як харатеризував Гамула себе як гравця:

"Фінти, як Неймар, я не виконував. Все робив за рахунок швидкості. Кажуть, футболістом я був добрим"

Ігор Гамула був непересічним персонажем у нашому футболі та завжди вмів підняти настрій тим, хто його оточує. Ми його й запам'ятаємо таким, яким він є на цьому відео:

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