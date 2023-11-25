Джерело - Чемпіон.

25 листопада 2020 року помер видатний футболіст Дієго Армандо Марадона. Йому було лише 60!

Аргентинець прожив дуже яскраве життя. І для уболівальників запам'ятається фантастичним віртуозом...хоч і не дуже дисциплінованим.

А ще Дієго забив, мабуть, найвідоміший гол в історії футболу. У 1/4 фіналу чемпіонату світу -1986 аргентинець рукою відправив м'яч у ворота збірної Англії. Суддя з Тунісу Алі-Бін Нассер якимось чином не помітив цього порушення, зарахувавши гол.

Аргентина виграла 2:1 і пробилася в півфінал. У підсумку і виграли титул чемпіонів світу.

Марадона визнав: "Так, рука, але рука бога". Надалі цей гол Марадони назвали "рукою Бога."

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