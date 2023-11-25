54 роки тому Блохін дебютував за Динамо

Джерело - Чемпіон.

25 листопада 1969 року майбутня зірка світового футболу Олег Блохін вперше зіграв за першу команду київського Динамо. На матч у Тбілісі проти Динамо кияни вирушили резервним складом, оскільки вже 26 листопада грали матч-відповідь з Фіорентиною в Кубку чемпіонів.

У дебютному поєдинку в складі Динамо Блохін провів весь матч, а кияни програли 0:2. Цікаво, що у складі суперника весь матч провів нинішній віцепрезидент Динамо Резо Чохонелідзе.

Всього в чемпіонаті СРСР Олег Блохін зіграв за Динамо 432 матчі, в яких забив 211 голів.

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