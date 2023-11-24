Світоліна, Шевченко, Харлан та інші: 10 спортсменів увійшли до списку лідерів України за версією Української правди

Джерело - Українська правда.
Видання "Українська правда" опублікувало "Список лідерів України УП-100". До переліку увійшло 10 спортсменів.
А саме:
- тенісистка Еліна Світоліна;
- ексфутболіст Андрій Шевченко;
- фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан;
- футболіст Олександр Зінченко;
- стрибунка у висоту Ярослава Магучіх;
- стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук;
- боксер Олександр Усик;
- каноїстка Людмила Лузан;
- скелетоніст Владислав Гераскевич;
- молодіжна збірна України з футболу.
Аргументація вибору кожного спортсмена доступна в окремому матеріалі УП.
"Ви бачите перед собою перший за 23 роки існування "Української правди" список лідерів України УП-100.
Цей проєкт відрізняється від інших рейтингів, що визначають заможність чи впливовість. Бо на перше місце ми поставили таку важливу рису людського характеру як лідерство.
Наша команда щиро вважає, що люди, які змогли взяти на себе відповідальність, які робили більше, ніж навіть вони самі від себе очікували, допомагають нашій країні вистояти в найважливішій історичній битві за право бути.
Бо для лідерства неважливі посади, статус чи гроші", - зазначили в УП.
Журі оцінювало учасників рейтингу за наступними критеріями:
- внесок у перемогу й розбудову української державності;
- вплив на суспільно-політичні процеси;
- лідерство та доброчесність.
Ознайомитися зі списком членів журі можна на сайті УП.
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