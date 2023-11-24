Світоліна, Шевченко, Харлан та інші: 10 спортсменів увійшли до списку лідерів України за версією Української правди

Аргументація вибору кожного спортсмена доступна в окремому матеріалі УП.

"Ви бачите перед собою перший за 23 роки існування "Української правди" список лідерів України УП-100.

Цей проєкт відрізняється від інших рейтингів, що визначають заможність чи впливовість. Бо на перше місце ми поставили таку важливу рису людського характеру як лідерство.

Наша команда щиро вважає, що люди, які змогли взяти на себе відповідальність, які робили більше, ніж навіть вони самі від себе очікували, допомагають нашій країні вистояти в найважливішій історичній битві за право бути.

Бо для лідерства неважливі посади, статус чи гроші", - зазначили в УП.