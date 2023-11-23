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Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - ОНЛАЙН
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Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - ОНЛАЙН

Сьогодні 08:42 Андрій Твердохліб 4014 0
Україна зіграє в плей-оф кваліфікації Євро-2024: жеребкування - ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 листопада, збірна України дізнається свого суперника в плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2023/24. 

Слідкуйте за процедурою жеребкування онлайн на нашому сайті. Початок о 13:00 за київським часом.

За регламентом відбору, у плей-оф зіграють представники дивізіону B Ліги націй, які не змогли пробитися на турнір через кваліфікацію, але яким дозволяє взяти участь рейтинг. Крім збірної України - це Фінляндія та Ісландія.

Існує два варіанти добору у фінальну стадію: Шляхи A і B - півфінали та фінал.

Шлях A

Потенційні учасники: Україна, Вельс, Польща, Естонія, Фінляндія та Ісландія

Тут суперником збірної України у півфіналі може стати Вельс. В іншій парі гратимуть Польща з Естонією. Переможці зійдуться у фіналі. Естонія, до слова, як найкраща команда дивізіону Б, отримала вакантне місце в цій частині плей-оф.

Шлях B

Потенційні учасники: Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина та Ізраїль

У цьому варіанті потенційний суперник залежатиме від жеребкування. Якщо Україна буде третьою командою рейтингу (для цього жереб має відправити Фінляндію у шлях А), то Україна гратиме із Боснією і Герцеговиною. Якщо четвертою - зіграє проти Ізраїлю.

При будь-яких розкладах "синьо-жовті" півфінальну гру зіграють у гостях. Господаря фіналу визначить жереб. 

Шлях С

Україна сюди точно не потрапить

Тут усі пари вже визначені: Грузія - Люксембург та Греція -  Казахстан.

Шлях, яким збірна України спробує пробитися на чемпіонат Європи, визначиться процедурою жеребкування, яке відбудеться 23 листопада о 13.00 за київським часом.

Матчі плей-оф заплановані на 21 (півфінали) та 26 (фінали) березня.

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