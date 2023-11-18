Головне
Амосов програв Джексону чемпіонський пояс Bellator
Сьогодні 07:31 983
“Пішов воювати, щоб зберегти життя молодим”, — спортивний журналіст нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
Сьогодні 12:37 208
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією!
Сьогодні 12:26 2983
Любенович - новий головний тренер Миная
Сьогодні 12:25 152
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 09:42 2804
Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024
Вчора 23:43 2867
Молодіжна збірна України розгромила Люксембург у відборі на Євро-2025
Вчора 21:56 674
Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення заступника міністра спорту
Вчора 20:02 734
Беллінгем завоював нагороду Golden Boy-2023
Вчора 17:51 406
Оперний співак Іванчук виконає гімн України перед матчем з Італією
Вчора 16:34 556
Блоги
Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії
Курйоз дня: зірка збірної Італії ганебно виконав пенальті в матчі проти Північної Македонії Андрій Дунець
Сьогодні 13:42 288
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:59 25401
“Пішов воювати, щоб зберегти життя молодим”, — спортивний журналіст нагороджений орденом "За мужність" III ступеня
“Пішов воювати, щоб зберегти життя молодим”, — спортивний журналіст нагороджений орденом "За мужність" III ступеня Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:37 195
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 60
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 60 Phillip Hess
Сьогодні 11:42 2585
Сльози Шевченка в Донецьку: 14 років тому збірна України програла Греції і не потрапила на ЧС
Сльози Шевченка в Донецьку: 14 років тому збірна України програла Греції і не потрапила на ЧС Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:54 2092
Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол
Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:44 6653 1
"Бридкий хлопчик-сосиска": Ф'юрі обізвав Усика перед оголошенням дати бою
"Бридкий хлопчик-сосиска": Ф'юрі обізвав Усика перед оголошенням дати бою Андрій Дунець
Вчора 11:45 646
Ф'юрі намагався "забодати" Усика під час битви поглядів
Ф'юрі намагався "забодати" Усика під час битви поглядів Андрій Твердохліб
Вчора 10:49 730
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям
Драма Оксани Баюл: у 13 років залишилася сиротою, у 16 – принесла Україні перше золото Олімпіади, у 17 – переїхала до США, де зіткнулася з дорослим життям Nastya Bolshakova
Вчора 10:32 25058
Ретро дня: як Бангура від Єзерського тікав
Ретро дня: як Бангура від Єзерського тікав Андрій Дунець
15.11.2023 16:32 4129
В Україні 13-річний футболіст забив гол ударом зі своєї половини поля
В Україні 13-річний футболіст забив гол ударом зі своєї половини поля Андрій Дунець
15.11.2023 14:57 1477
Росіянин Рубльов послав уболівальника під час матчу Підсумкового турніру
Росіянин Рубльов послав уболівальника під час матчу Підсумкового турніру Андрій Дунець
15.11.2023 13:26 1140
Щоденник збірної: національна команда України зібралася в повному складі й провела тренування двома групами
Щоденник збірної: національна команда України зібралася в повному складі й провела тренування двома групами Андрій Дунець
15.11.2023 12:49 618
Щоденник збірної: національна команда України розпочала підготовку до вирішального матчу з Італією
Щоденник збірної: національна команда України розпочала підготовку до вирішального матчу з Італією Андрій Дунець
14.11.2023 15:37 710
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії Valeriy Ruchka
14.11.2023 13:09 6659
Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ
Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ Андрій Дунець
14.11.2023 07:01 3624
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
13.11.2023 16:39 4319
Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом
Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом Андрій Дунець
13.11.2023 15:57 1835
Трубін пропустив прикрий гол у ближній кут у лісабонському дербі
Трубін пропустив прикрий гол у ближній кут у лісабонському дербі Андрій Дунець
13.11.2023 13:25 1112
Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів
Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів Андрій Дунець
13.11.2023 11:25 1896
Прямі трансляції

Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі

Сьогодні 12:59 Valeriy Ruchka 25416 0
Нокаут за 11 секунд: 6 років тому встановили світовий рекорд у боксі

Джерело - Чемпіон.

18 листопада 2017 року в Белфасті (Північна Ірландія) стався найшвидший нокаут у поєдинках за титул чемпіона світу серед професіоналів за всю історію боксу. 

Чемпіон світу за версією WBO в найлегшій вазі південноафриканець Золані Тете (26-3, 21 КО) успішно захистив свій титул в бою зі своїм співвітчизником Сібонісо Ґоньєю (11-2, 5 КО), відправивши його у важкий нокаут на 11-й секунді бою. 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол Донбас порожняк нє гоніт: 15 років тому почав мовлення телеканал Футбол 6657 1
Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024 Італія перемогла Північну Македонію, Англія здолала Мальту: результати відбору на Євро-2024 2867
Україна - Італія: прогноз букмекерів Україна - Італія: прогноз букмекерів 2804
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 2983
Сльози Шевченка в Донецьку: 14 років тому збірна України програла Греції і не потрапила на ЧС Сльози Шевченка в Донецьку: 14 років тому збірна України програла Греції і не потрапила на ЧС 2095
Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 60 Персона дня: легендарному Петеру Шмейхелю - 60 2588
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 143292
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109674 4
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 26334
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 32617
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10662
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 122030