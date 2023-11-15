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Щоденник збірної: національна команда України зібралася в повному складі й провела тренування двома групами

Національна команда України провела друге тренування у Гданську. Цього разу в ньому взяли участь усі викликані на збір гравці.
Сьогодні 12:49 Андрій Дунець 148 0
Щоденник збірної: національна команда України зібралася в повному складі й провела тренування двома групами
Фото - Павло Кубанов (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Євро-2024

Джерело - УАФ.

Вчора після обіду київські динамівці, загалом провівши в дорозі 22 години, прибули до розташування синьо-жовтих, розширивши склад команди до повного. Разом із гравцями прибув і тренер із фізпідготовки Віталій Кулиба, відтак сьогоднішню розминку на стадіоні "На Траугутта" звично проводив саме він (учора цю місію взяв на себе один з асистентів Сергія Реброва, Альберто Босх).

Власне, після частини пробіжки гравці розділилися на дві групи: хлопці з українських клубів, які грали в неділю, продовжили намотувати кола навколо поля, а легіонери разом з Єгором Назариною та Дмитром Різником провели розминку з м’ячами, зокрема на точність передач, після чого виконували різноманітні завдання тренерського штабу. Чимало уваги вже з перших днів збору приділяється тактичній роботі. Футболісти робили вправи на пасінг із завершальним ударом, відпрацьовували дії під час пресингу, виконували роботу у відборі. Також команда працювала у форматі ігрових серій.

Тим часом інша група, завершивши пробіжку, виконала вправи на стретчинг та відновлення м’язів. Після завершення відновлювальної роботи вона повернулася до готелю.

Після вирівнювання функціонального стану гравців уся команда працюватиме в контексті єдиного тренування вже завтра. Це заняття буде вечірнім і, як і два попередніх, відбудеться на стадіоні "На Траугутта".

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1" Дніпро), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — "Динамо" Київ), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Фото Павла Кубанова

Олександр Гливинський, прес-секретар національної збірної України

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