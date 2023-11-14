Головне
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 08:56 1210
Джима пропустить перший етап Кубка світу в Естерсунді
Сьогодні 15:41 211
Україна - Італія: прогноз букмекерів
Сьогодні 12:43 744
Реал готовий підписати Мбаппе
Сьогодні 11:41 367
Стало відомо, коли Ломаченко вийде на ринг
Сьогодні 11:12 508
Минай може звільнити Шарана
Сьогодні 09:44 369
Кілька гравців збірної Італії отримали пошкодження напередодні матчу з Україною
Вчора 22:25 732
Інтер може підписати Довбика наступного літа
Вчора 17:54 652
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Вчора 16:39 4073
Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом
Вчора 15:57 1101
Блоги
Щоденник збірної: національна команда України розпочала підготовку до вирішального матчу з Італією
Щоденник збірної: національна команда України розпочала підготовку до вирішального матчу з Італією Андрій Дунець
Сьогодні 15:37 202
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:09 5605
Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ
Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ Андрій Дунець
Сьогодні 07:01 1988
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
Вчора 16:39 4073
Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом
Гол туру в УПЛ: гравець Руха приніс своїй команді перемогу шедевральним обвідним ударом Андрій Дунець
Вчора 15:57 1101
Трубін пропустив прикрий гол у ближній кут у лісабонському дербі
Трубін пропустив прикрий гол у ближній кут у лісабонському дербі Андрій Дунець
Вчора 13:25 718
Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів
Італійська відповідь Караваєву: гравець Інтера забив супергол ударом із 56 метрів Андрій Дунець
Вчора 11:25 1376
Дніпро-1 переміг Шахтар: два фантастичні голи вирішили долю матчу
Дніпро-1 переміг Шахтар: два фантастичні голи вирішили долю матчу Андрій Твердохліб
12.11.2023 21:58 1272
Гагарін звинуватив Динамо в ігноруванні флеш-зони, київський клуб відповів офіційною заявою
Гагарін звинуватив Динамо в ігноруванні флеш-зони, київський клуб відповів офіційною заявою Андрій Твердохліб
12.11.2023 20:16 997
Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі
Коваленко забив переможний гол-красень у ворота Наполі Андрій Твердохліб
12.11.2023 16:17 1521
Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги
Лунін врятував Реал від гола під час виходу сам на сам у матчі Ла Ліги Андрій Дунець
12.11.2023 10:37 5197
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ
Зінченко забив шедевральний гол ударом ножицями у стилі Ді Каніо в матчі АПЛ Андрій Дунець
11.11.2023 22:41 52075
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ
Відео дня: Миколенко забив гол уже на 1-й хвилині матчу АПЛ Андрій Дунець
11.11.2023 17:40 6289
Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова
Український дует знову запалює: Довбик забив гол за Жирону з передачі Циганкова Андрій Дунець
11.11.2023 16:08 2311
Русин віддав ефектний гольовий пас на Беллінґема в матчі Чемпіоншипа
Русин віддав ефектний гольовий пас на Беллінґема в матчі Чемпіоншипа Андрій Дунець
11.11.2023 15:41 1266
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
11.11.2023 12:05 142643
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги
Колишній коментатор MEGOGO розповів, скільки заробляють його колеги Андрій Дунець
11.11.2023 10:14 4214 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
10.11.2023 15:08 87637
Луческу: Я ніколи не повернусь працювати до росії, росія – це тероризм, смерть та біль
Луческу: Я ніколи не повернусь працювати до росії, росія – це тероризм, смерть та біль Андрій Дунець
10.11.2023 14:35 1168
Луческу: Сподіваюся, скоро росія повернеться в Європу, спілкуюся з Тимощуком
Луческу: Сподіваюся, скоро росія повернеться в Європу, спілкуюся з Тимощуком Андрій Дунець
10.11.2023 13:45 1099
Прямі трансляції

Щоденник збірної: національна команда України розпочала підготовку до вирішального матчу з Італією

Перший день тренувального збору — це завжди той час, коли синьо-жовті з‘їжджаються до табору головної команди країни з усіх усюд.
Сьогодні 15:37 Андрій Дунець 204 0
Щоденник збірної: національна команда України розпочала підготовку до вирішального матчу з Італією
Фото - Павло Кубанов (УАФ)
#Збірна України з футболу, #Євро-2024

Джерело - УАФ.

Вчора рано-вранці гравці "Шахтаря" та "Дніпра-1", які ще вчора протистояли один одному на полі "Арени Львів", виїхали зі столиці Галичини до аеропорту Ряшева, де зустрілися з адміністративним та медичним штабом збірної, аби вилетіти до Гданська. А от київські динамівці, які позавчора зіграли з "Кривбасом", із Кривого Рогу на потяг до Києва ніяк не встигали. Тож кияни виїхали зі столиці сьогодні ввечері й прибудуть на місце збору вже завтра регулярним рейсом із Варшави.

Тим часом основна група збірників уже зібралася в столиці Поморського воєводства. У терміналі летовища Гданська на пасажирів ряшівського чартеру вже чекали наші "англійці" — Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Михайло Мудрик та Ілля Забарний, а також "бельгієць" Сергій Сидорчук. Буквально на 40 хвилин пізніше прибули лідери іспанської Ла Ліги — Артем Довбик та Віктор Циганков, за ними приїхали Анатолій Трубін, Руслан Маліновський та дебютант збірної Максим Таловєров. Поступово в готелі, де синьо-жовті облаштуються на цей тиждень, зібралися всі українські легіонери — трішки пізніше прибув Роман Яремчук.

Перше тренування відбулося сьогодні на старій арені "Лехії", знаній у народі як "Стадіон на Траугутта" (за назвою вулиці генерала Ромуальда Траугутта, на якій вона розташована). Тут місцевий клуб проводив свої матчі цілих 66 років — із 1945-го до 2011-го, аж до зведення "Арени Гданськ" із нагоди Євро-2012. Стадіон бачив легендарні матчі, зокрема єврокубкове протистояння "Лехії" з туринським "Ювентусом", на яке зібралася рекордна на той час аудиторія в 40 тис. глядачів (при тому, що стадіон офіційно вміщує не більше 12 тис.). Нині "Траугутт" є частиною Міського центру спорту й відпочинку та водночас одним із полів клубної інфраструктури "Лехії".

Сьогодні у вечірньому тренуванні на стадіоні взяли участь дев'ять гравців, які провели свої поєдинки не пізніше суботи, а також Єгор Назарина, який не брав участі в останньому матчі "Шахтаря". Після пробіжки та розминки хлопці попрацювали у квадраті, після чого вирушили до готелю допрацьовувати у фітнесі. До слова, решта збірників працювала сьогодні саме в тренажерному залі.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1" Дніпро), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — "Динамо" Київ), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Фото: Павло Кубанов

Олександр Гливинський, прес-секретар національної збірної України

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24558
Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! Підтримаємо збірну України в матчі з Італією! 1380
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 36661
Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі Визначилась дата бою Усик - Ф’юрі 1210
День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії День Златана. 11 років тому Ібрагімович розібрався зі збірною Англії 5607
Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ Відео дня: Мудрик витер шмарклі об зірку Ман Сіті під час матчу АПЛ 1990
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 155210 7
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 302883
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 30839
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 32555
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 10612
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 81925