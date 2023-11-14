Щоденник збірної: національна команда України розпочала підготовку до вирішального матчу з Італією

Перший день тренувального збору — це завжди той час, коли синьо-жовті з‘їжджаються до табору головної команди країни з усіх усюд.

Джерело - УАФ.

Вчора рано-вранці гравці "Шахтаря" та "Дніпра-1", які ще вчора протистояли один одному на полі "Арени Львів", виїхали зі столиці Галичини до аеропорту Ряшева, де зустрілися з адміністративним та медичним штабом збірної, аби вилетіти до Гданська. А от київські динамівці, які позавчора зіграли з "Кривбасом", із Кривого Рогу на потяг до Києва ніяк не встигали. Тож кияни виїхали зі столиці сьогодні ввечері й прибудуть на місце збору вже завтра регулярним рейсом із Варшави.

Тим часом основна група збірників уже зібралася в столиці Поморського воєводства. У терміналі летовища Гданська на пасажирів ряшівського чартеру вже чекали наші "англійці" — Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Михайло Мудрик та Ілля Забарний, а також "бельгієць" Сергій Сидорчук. Буквально на 40 хвилин пізніше прибули лідери іспанської Ла Ліги — Артем Довбик та Віктор Циганков, за ними приїхали Анатолій Трубін, Руслан Маліновський та дебютант збірної Максим Таловєров. Поступово в готелі, де синьо-жовті облаштуються на цей тиждень, зібралися всі українські легіонери — трішки пізніше прибув Роман Яремчук.

Перше тренування відбулося сьогодні на старій арені "Лехії", знаній у народі як "Стадіон на Траугутта" (за назвою вулиці генерала Ромуальда Траугутта, на якій вона розташована). Тут місцевий клуб проводив свої матчі цілих 66 років — із 1945-го до 2011-го, аж до зведення "Арени Гданськ" із нагоди Євро-2012. Стадіон бачив легендарні матчі, зокрема єврокубкове протистояння "Лехії" з туринським "Ювентусом", на яке зібралася рекордна на той час аудиторія в 40 тис. глядачів (при тому, що стадіон офіційно вміщує не більше 12 тис.). Нині "Траугутт" є частиною Міського центру спорту й відпочинку та водночас одним із полів клубної інфраструктури "Лехії".

Сьогодні у вечірньому тренуванні на стадіоні взяли участь дев'ять гравців, які провели свої поєдинки не пізніше суботи, а також Єгор Назарина, який не брав участі в останньому матчі "Шахтаря". Після пробіжки та розминки хлопці попрацювали у квадраті, після чого вирушили до готелю допрацьовувати у фітнесі. До слова, решта збірників працювала сьогодні саме в тренажерному залі.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — "Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1" Дніпро), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Маліновський ("Дженоа" Генуя, Італія), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1" Дніпро).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — "Динамо" Київ), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Фото: Павло Кубанов

Олександр Гливинський, прес-секретар національної збірної України

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