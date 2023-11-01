Маліновський оформив шедевральний асист у Кубку Італії через хвилину після виходу на заміну

Точніше, через хвилину й десять секунд!

Джерело - Чемпіон.

Руслан Маліновський елегантним дотиком асистував Альбертові Ґудмундссону на 99-й хвилині матчу (овертайм) 1/16 фіналу Кубка Італії між Дженоа та Реджаною.

І це при тому, що українець з'явився на полі лише на 97-й хвилині!

Жоден із суперників не очікував на таке рішення від Руслана.

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В підсумку цей момент став вирішальним — 2:1 на користь господарів поля.

Нагадаємо, в попередньому матчі, проти Салернітани в Серії А (1:0) Маліновський теж відзначився гольовим пасом.

В 1/8 фіналу Дженоа зустрінеться з Лаціо.

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