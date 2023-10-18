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Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP

Сьогодні 15:22 Андрій Дунець 1640 0
Свято дитячого спорту під час війни: у Києві відбувся ювілейний Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP

Джерело - Чемпіон.

У важкі часи, коли війна відбирає у нас віру в безпеку та стабільність, може здатися, що спорт - це просто розвага або розкіш, над якою немає часу думати. Проте саме зараз він набуває нового та дуже важливого значення. Саме тоді, коли діти стикаються з реаліями війни, фізична активність та спорт можуть допомогти їм знайти радість і силу зберегти надію навіть в найтемніші часи.

Ймовірно, це і було головним покликанням ювілейного турніру RED FOXES CUP, який вперше проводився під час повномасштабної війни в Україні. Цей чинник наклав свій відбиток на змагання: тепер в ньому брали участь і діти Героїв України, і маленькі переселенці, а закордонні учасники змогли представити свої виступи лише в онлайн-форматі. З України ж у турнірі взяли участь команди з Ірпеня, Вінниці, Шепетівки, Сум, Запоріжжя, Кременчука, Харкова, Києва – загалом майже 600 учасників. Така кількість стала приємною несподіванкою навіть для організаторів турніру.

Олена Рожкова, засновниця RED FOXES, висловила особливу вдячність бійцям ЗСУ за те, що вони дають можливість українським дітям навіть в такі непрості часи зберігати психологічну стійкість і знаходити можливість реалізовувати себе у спортивних змаганнях. Адже наша велика перемога, яку наближають українські бійці на фронті, складається у тім числі й з таких маленьких дитячих перемог.

На RED FOXES CUP було розіграно 75 комплектів нагородив номінаціях Freestyle, Cheer, Cheer Dance, Pom Dance, Urban Cheer Dance та Jazz, у групах, соло та дуетах.

Юні чемпіонки присвячували свої звитяги бійцям Збройних сил України, а одні з найменших учасниць турніру Лія та Аліса Бикови адресували перемогу своєму батькові, який в цей час боронить нашу країну на передовій. 

Спорт та мистецтво – ці дві складові якнайкраще об’єднує чирлідинг – здатні надихнути дітей на досягнення нових цілей та мрій. І це якнайкраще довів Х Міжнародний турнір з чирлідингу RED FOXES CUP.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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