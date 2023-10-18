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Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського

В рейтингу 10 найстарших футболістів УПЛ немає жодного чинного гравця
Сьогодні 14:18 Максим Розенко 66 0
Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського
#Горяїнов, #Ігор Шуховцев, #Олександр Шовковський

Джерело - Чемпіон.

Рейтинг найстаріших футболістів УПЛ очолює Владислав Гельзін, який свою останню гру провів за Олімпік у віці 42 років 252 днів. Але, враховуючи, що він був президентом донецького клубу, навряд чи варто серйозно сприймати це лідерство. Якби не посада президента та власника клубу, Гельзін взагалі навряд чи б виступав в УПЛ. Тож лідером рейтингу за спортивним принципом можна вважати воротаря Ігоря Шуховцева, який зіграв за Металіст у віці 41 рік і 10 місяців.

Уродженець Одеси починав у місцевому СКА ще в чемпіонаті СРСР. Далі були Нива Вінниця, після якої Ігор знов повертався в Одесу, а потім знов їхав до Ниви. Найбільше часу Шуховцев грав у Маріуполі (1997-2009), щоправда, з невеликими відрядженнями до київського Арсенала (2004) і Таврії (2005). В 2009 році Шуха, як називали Ігоря партнери по команді, перейшов до Зорі. В Луганську він і завершив кар’єру в 2011 році. Шуха, який грав під 99 номером, перейшов на тренерську роботу, майже рік працював в тренерському штабі казахського Тоболу. Але в листопаді 2012 року отримав пропозицію від Металіста і поновив ігрову кар’єру. Свій єдиний матч за Металіст українець провів 26 травня 2013 року, після чого майже три роки очолював рейтинг.

На третьому місці - Олександр Шовковський, який протягом 23 років грав за київське Динамо і свій останній матч провів у віці 41 року 259 днів. Шовковський є найтитулованішим гравцем цього рейтингу. 

Четверте місце в Івана Шарія, який зіграв за Ворсклу у віці 41 року й 5 місяців. Нападник встиг пограти за київське та мінське Динамо, Чорноморець та Ністру, Ворсклу та запорізький Металург і навіть за болгарський Етир у 1989 році. Після здобуття Україною незалежності нападник повернувся до рідної Полтави, де продемонстрував чудове спортивне довголіття.    

5 місце в рейтингу у захисника Івана Біскупа, який зіграв за тернопільську Ниву у віці 40 років і 10 місяців. На професійному рівні Іван провів за Ниву 18 сезонів, зіграв 555 матчів і забив 51 гол, що є чудовим показником для захисника. 

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Олег Федюков останній матч за луцьку Волинь провів у 39 років і 10 місяців, що дозволило захиснику посісти шосте місце рейтингу. Уродженець Миколаєва більшу частину кар'єри провів в Луцьку (зіграв понад 560 матчів), а в Кубку УЄФА встиг пограти за Дніпро ще в часи СРСР. 

Олександр Горяїнов захищав ворота Металіста у віці 39 років і 4 місяці. Він на 7 місці рейтингу. Захисник Олександр Чижевський свій останній матч за Закарпаття провів у 38 років 11 місяців і у нього 8 місце. На 9 позиції - єдиний у цьому рейтингу легіонер  Таріел Капанадзе, який зіграв за тернопільську Ниву у віці 38 років та 6 місяців. Протягом 6 сезонів (1996-2002) грузинський півзахисник виступав у Тернополі, а до цього - 3 сезони за шепетівський Темп (1993-95), у який його запросили з Грузії. 

На 10 місці рейтингу уродженець Львова Василь Леськів, який зіграв за Карпати у віці 38 років та 5 місяців. Головними командами в ігровій кар’єрі Леськіва стали Карпати та ФК Львів. 

Максим Розенко, Чемпіон

#

Вік

Гравець

Дата народження

Останній матч

Клуб

1

42 роки 253 дні

Владислав Гельзін

27 серпня 1973

8 травня 2016

"Олімпік" (Донецьк)

2

41 рік 10 місяців

Ігор Шуховцев

13 липня 1971

26 травня 2013

"Металіст" (Харків)

3

41 рік 259 днів

Олександр Шовковський

2 січня 1975

18 вересня 2016

"Динамо" (Київ)

4

41 рік 5 місяців

Іван Шарій

24 листопада 1957

18 травня 1999

"Ворскла" (Полтава)

5

40 років 10 місяців

Ігор Біскуп

11 серпня 1960

10 червня 2001

"Нива" (Тернопіль)

6

39 років 10 місяців

Олег Федюков

13 грудня 1963

9 листопада 2003

"Волинь" (Луцьк)

7

39 років 4 місяці

Олександр Горяїнов

29 червня 1975

9 листопада 2014

"Металіст" (Харків)

8

38 років 11 місяців

Олександр Чижевський

27 травня 1971

18 квітня 2010

"Закарпаття" (Ужгород)

9

38 років 6 місяців

Таріел Капанадзе

1 грудня 1962

15 червня 2001

"Нива" (Тернопіль)

10

38 років 5 місяців

Василь Леськів

20 грудня 1963

11 червня 2002

"Карпати" (Львів)

 

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