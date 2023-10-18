Історія дня: в чому Шуховцев випередив Шовковського

В рейтингу 10 найстарших футболістів УПЛ немає жодного чинного гравця

Джерело - Чемпіон.

Рейтинг найстаріших футболістів УПЛ очолює Владислав Гельзін, який свою останню гру провів за Олімпік у віці 42 років 252 днів. Але, враховуючи, що він був президентом донецького клубу, навряд чи варто серйозно сприймати це лідерство. Якби не посада президента та власника клубу, Гельзін взагалі навряд чи б виступав в УПЛ. Тож лідером рейтингу за спортивним принципом можна вважати воротаря Ігоря Шуховцева, який зіграв за Металіст у віці 41 рік і 10 місяців.

Уродженець Одеси починав у місцевому СКА ще в чемпіонаті СРСР. Далі були Нива Вінниця, після якої Ігор знов повертався в Одесу, а потім знов їхав до Ниви. Найбільше часу Шуховцев грав у Маріуполі (1997-2009), щоправда, з невеликими відрядженнями до київського Арсенала (2004) і Таврії (2005). В 2009 році Шуха, як називали Ігоря партнери по команді, перейшов до Зорі. В Луганську він і завершив кар’єру в 2011 році. Шуха, який грав під 99 номером, перейшов на тренерську роботу, майже рік працював в тренерському штабі казахського Тоболу. Але в листопаді 2012 року отримав пропозицію від Металіста і поновив ігрову кар’єру. Свій єдиний матч за Металіст українець провів 26 травня 2013 року, після чого майже три роки очолював рейтинг.

На третьому місці - Олександр Шовковський, який протягом 23 років грав за київське Динамо і свій останній матч провів у віці 41 року 259 днів. Шовковський є найтитулованішим гравцем цього рейтингу.

Четверте місце в Івана Шарія, який зіграв за Ворсклу у віці 41 року й 5 місяців. Нападник встиг пограти за київське та мінське Динамо, Чорноморець та Ністру, Ворсклу та запорізький Металург і навіть за болгарський Етир у 1989 році. Після здобуття Україною незалежності нападник повернувся до рідної Полтави, де продемонстрував чудове спортивне довголіття.

5 місце в рейтингу у захисника Івана Біскупа, який зіграв за тернопільську Ниву у віці 40 років і 10 місяців. На професійному рівні Іван провів за Ниву 18 сезонів, зіграв 555 матчів і забив 51 гол, що є чудовим показником для захисника.

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Олег Федюков останній матч за луцьку Волинь провів у 39 років і 10 місяців, що дозволило захиснику посісти шосте місце рейтингу. Уродженець Миколаєва більшу частину кар'єри провів в Луцьку (зіграв понад 560 матчів), а в Кубку УЄФА встиг пограти за Дніпро ще в часи СРСР.

Олександр Горяїнов захищав ворота Металіста у віці 39 років і 4 місяці. Він на 7 місці рейтингу. Захисник Олександр Чижевський свій останній матч за Закарпаття провів у 38 років 11 місяців і у нього 8 місце. На 9 позиції - єдиний у цьому рейтингу легіонер Таріел Капанадзе, який зіграв за тернопільську Ниву у віці 38 років та 6 місяців. Протягом 6 сезонів (1996-2002) грузинський півзахисник виступав у Тернополі, а до цього - 3 сезони за шепетівський Темп (1993-95), у який його запросили з Грузії.

На 10 місці рейтингу уродженець Львова Василь Леськів, який зіграв за Карпати у віці 38 років та 5 місяців. Головними командами в ігровій кар’єрі Леськіва стали Карпати та ФК Львів.

Максим Розенко, Чемпіон

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