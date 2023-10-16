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Sport&Business Club Україна та FAVBET на зустрічі представників спорту, бізнесу та медіа

Сьогодні 17:30 Юрко Юрченко 154 0
Sport&Business Club Україна та FAVBET на зустрічі представників спорту, бізнесу та медіа

Популяризувати культуру спорту в Україні продовжують Sport&Business Club разом з FAVBET, які об'єднують лідерів спорт-менеджменту, бізнесу та представників влади.

Цього разу Sport&Business Club провів чергову зустріч однодумців зі світу спорту, бізнесу та медіа. На івенті обговорювалися теми популяризації спорту та практичний досвід у сфері спортивного маркетингу.

Дмитро Поворознюк, Максим Мотін, Олексій Брага, Андрій Матящук

Захід пройшов у закритому форматі. Учасники івенту могли задонатити на авто для Державної прикордонної служби України. Адже військовослужбовці ДПСУ працюють безпосередньо на лінії зіткнення та першими зустрічають ворога. І автівка допоможе захисникам України виконувати бойові завдання.

Олексій Брага, Святослав Сирота, Наталія Радчук з колегами

"Спорт продовжує жити, але на кожній зустрічі Клуба ми підкреслюємо, що це завдяки Силам оборони України. Тому ми привносимо благодійну мету в наші заходи, збираючи кошти для одного з учасників Клуба, який зараз виконує бойові завдання на сході. Ми чекаємо на нього та інших, хто воює, а поки розвиваємо спорт тут. А він розвивається – і за допомогою наших зустрічей, спілкування спорту з бізнесом, спорту з медіа, разом ми стаємо краще. Адже ми маємо спільні проблеми, і маємо знаходити спільні шляхи для їх вирішення", – прокоментував директор Sport&Business Club Україна Олексій Брага.

Серед спікерів, хто ділився власним досвідом були — генеральний директор Sport&Business Club Олексій Брага, Co-founder Trendets Projects Дмитро Поворознюк, Head of PR FAVBET Ксенія Тюрікова, координатор Fairsport Наталія Радчук, CEO Podium Sport Marketing Group Юрій Шаповалов, спортивний менеджер Святослав Сирота, віцепрезидент Ліги TMS Сергій Погосян, ветеран ССО та засновник проєкту TMS HUB Артем "Грот" Кузьміч, тренер боксера Дениса Берінчика Єгор Голуб. 

Head of PR FAVBET Ксенія Тюрікова

"Розвиток спорту надважливий сьогодні навіть в умовах війни. І такі неформальні зустрічі стимулюють більше звертати увагу і на проблеми в спорті, і на швидке їх вирішення, і на наші спільні перемоги. Спорт об'єднує, а такий нетворкінг — стимулює його популяризацію в Україні", — розповідають у FAVBET.

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