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Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол

Сьогодні 12:54 Valeriy Ruchka 5913 0
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол

Джерело - Чемпіон.

16 жовтня 1968 року Валерій Лобановський розпочав тренерську кар'єру. Легендарний тренер був не надто говірким. Про це розповідають гравці. Про це знають і журналісти. Він говорив мало, але по справі, чітко та прямолінійно. В одному з інтерв'ю тренер киян розповів, що він думає про уболівальників які не ходять на стадіон.

"Ми грали для глядачів, приходило по 70-80 тисяч. А зараз ми не несемо ніякої відповідальності перед тими 2 тисячами, які збираються на наших матчах. Люди, які не ходять на футбол, які тільки читають про те, що відбувається, із моєї точки зору, не можуть взагалі говорити про футбол. Театри не можуть бути порожніми — для кого грати, навіщо викладатися?",- сказав Лобановський. 

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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