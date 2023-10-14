Головне
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:24 2680
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 13:21 65
Сокіл переміг Црвену Звезду у 1 турі Континентального кубка
Сьогодні 12:40 124
Збірна України обрала форму на матч з Північною Македонією
Сьогодні 11:16 203
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
Сьогодні 10:39 1913
Збірна України назвала заявку на матч з Північною Македонією
Сьогодні 09:27 325
Збірна України зіграє з Північною Македонією, Італія - з Мальтою: розклад матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 08:20 292
Франція переграла Нідерланди, Бельгія розібралась з Австрією: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 1331
Вікторія прийме Шахтар, Полісся зіграє з Олександрією: результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
Вчора 20:10 633
Кривцов через травму не зіграє з Північною Македонією
Вчора 18:25 416
Блоги
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя Nastya Bolshakova
Сьогодні 10:39 1909
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук
Ребров: У мене нема ніякого бажання розмовляти з такими людьми, як Тимощук Андрій Дунець
Вчора 19:10 494
Відео дня: гравець збірної Парагваю плюнув у Мессі під час матчу
Відео дня: гравець збірної Парагваю плюнув у Мессі під час матчу Андрій Дунець
Вчора 16:47 871
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Владислава Розенко
Вчора 16:14 1875
Як Польща регулює гральний бізнес, і чому може навчитися Україна з цього досвіду
Як Польща регулює гральний бізнес, і чому може навчитися Україна з цього досвіду Юрко Юрченко
12.10.2023 18:56 417
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО
Фанат підколов Мудрика у таборі збірної України, Михайло відразу відповів - ВІДЕО Андрій Дунець
12.10.2023 17:19 3677
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Максим Розенко
12.10.2023 08:00 7098
Євро-2024: які призові може заробити збірна України
Євро-2024: які призові може заробити збірна України Максим Розенко
11.10.2023 11:42 804
Алієв розповів, що треба зробити з гравцями Динамо, які порушили комендантську годину
Алієв розповів, що треба зробити з гравцями Динамо, які порушили комендантську годину Андрій Дунець
10.10.2023 21:01 1693
Молодий ексфутболіст Металіста 1925 зухвало став на захист гравців Динамо, які порушили комендантську годину
Молодий ексфутболіст Металіста 1925 зухвало став на захист гравців Динамо, які порушили комендантську годину Андрій Дунець
10.10.2023 17:58 1688
Дружній турнір для юних футболістів за підтримки Favbet Foundation у Києві
Дружній турнір для юних футболістів за підтримки Favbet Foundation у Києві Юрко Юрченко
10.10.2023 14:05 542
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Максим Розенко
10.10.2023 13:54 5804
Троє футболістів Динамо відпочивали в нічному клубі під час комендантської години - ВІДЕО
Троє футболістів Динамо відпочивали в нічному клубі під час комендантської години - ВІДЕО Андрій Дунець
09.10.2023 18:46 2126
Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО
Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО Андрій Дунець
09.10.2023 18:04 2898
Золота ера Дніпра
Золота ера Дніпра Максим Розенко
09.10.2023 14:15 2861
Українець Кочергін філігранним дальнім ударом відкрив рахунок у центральному матчі Екстракляси - ВІДЕО
Українець Кочергін філігранним дальнім ударом відкрив рахунок у центральному матчі Екстракляси - ВІДЕО Андрій Дунець
09.10.2023 13:32 1265
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії
24 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній росії Valeriy Ruchka
09.10.2023 12:24 10761
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО
Шалена кінцівка в матчі Серії А: Жиру став на ворота й зберіг перемогу для Мілана - ВІДЕО Андрій Дунець
08.10.2023 10:43 3018
Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола
Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола Андрій Дунець
06.10.2023 18:21 2407
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема Андрій Дунець
06.10.2023 14:39 8768
Прямі трансляції

Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя

Сьогодні 10:39 Nastya Bolshakova 1913 0
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

14 жовтня збірна України зіграє вже 6-й матч під керівництвом Сергія Реброва. За свою ігрову та тренерську діяльність донеччанин досяг чималих успіхів. Як на футбольному полі, так і в особистому житті, головний тренер національної команди не звик пасти задніх. Сергій має чарівну дружину Анну, пара виховує двох синів – Олександра та Микиту.

Солідна різниця у віці не заважає подружжю будувати гарну міцну родину. Анна Реброва активно веде свій YouTubе-канал, де бере інтерв’ю у других половинок футболістів і висвітлює різні "дівочі" теми. Однією з таких тем була історія знайомства з чоловіком:

"Ми з Сергієм познайомилися 12 років тому в липні. Атмосфера була досить романтичною: берег Дніпра, гарна природа, розведене вогнище та сосиски, які ми смажили над ним. У перший день знайомства він запропонував мені покататися на квадроциклі. Ми їхали по піску на шаленій швидкості, тому мені довелося досить міцно схопитися за Сергія, щоб не злетіти. Після цього й почалося наше спілкування".

Жінка згадує, що не слідкувала за футбольними подіями та не впізнала зіркову особистість, що й підкупило Сергія. А далі – казковий розвиток подій: романтичні та спонтанні подорожі, сюрпризи, дорогі подарунки та розкішні букети.

Анна полюбляє вивчати психологію, але сімейне життя та народження дітей поставило її захоплення на паузу. Первісткові подружжя Микиті 7 років, а молодшому Олександру нещодавно виповнилося 5. Хлопці пішли стежкою батька, тому основне їхнє хобі – футбол. Ребров-старший вже тішить рідних своїми першими спортивними здобутками: в одній з ігор, що організовувала школа "Софія" в ОАЕ, хлопчик оформив хет-трик!

В Обєднаних Арабських Еміратах Реброви мешкали в одному з найкращих апартаментів Дубаї. На території розташовуються три басейни, де подружжя відпочивало з дітьми, та вихід на неймовірний пляж.

Поточне місце проживання родини зіркового тренера невідоме, але Анна активно відвідує матчі збірної України на чолі з її чоловіком.

Фото: інстаграм Анни Ребрової

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол 1875
Україна - Північна Македонія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 1768
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 2266
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 12465
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 2680
Підтримаймо збірну України у Празі! Підтримаймо збірну України у Празі! 1804
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12685 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21258
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8137 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 94296
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40609
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12980