4 роки тому збірна України у фантастичному стилі перемогла Португалію

Джерело - Чемпіон.

14 жовтня 2019 року збірна України здобула одну з найяскравіших перемог у своїй історії. "Синьо-жовті", продемонструвавши фантастичний футбол, перемогли чинних на той час чемпіонів Європи, збірну Португалії.

Перемога дозволила підопічним Шевченка достроково здобути перепустку на Євро-2020.

На голи Яремчука та Ярмоленка португальці зуміли відповісти лише раз, Роналду відзначився із сумнівного пенальті.

Огляд того матчу у післяматчевій студії (щоб переглянути, треба перейти за посиланням на YouTube)

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