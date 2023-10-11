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Євро-2024: які призові може заробити збірна України

За виступ на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка отримали 16 мільйонів євро
Сьогодні 11:42 Максим Розенко 186 0
Євро-2024: які призові може заробити збірна України
#Збірна України з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Зараз збірна України в межах кваліфікації до Євро-2024 змагається з чинними чемпіоном та віцечемпіоном Європи Італією та Англією за право виступити у фінальній стадії турніру наступного року. Адже це не тільки можливість для мільйонів фанів "синьо-жовтої" дружини повболівати за своїх на найважливішому європейському турнірі на рівні збірних. Для футболістів це можливість максимально дорого “продати” себе і продовжити кар’єру в поважному закордонному клубі. А також - заробити непогані призові. До речі, частина коштів лишається асоціації та йде на локальні програми розвитку футболу в країні.

На Євро-2020, який через пандемію пройшов у 2021 році, у фінальній стадії турніру брали участь 24 збірні. Кожна з них отримала бонус у розмірі 9,25 мільйона євро. Також у межах групового етапу преміальні складали 1,5 мільйона євро за перемогу та 750 тисяч євро за нічию. На стадії плей-оф бонуси розраховувалися вже за іншою системою. Вихід в 1/8 фіналу оцінювався у 2 мільйони євро, у чвертьфінал - у 3,25 мільйона, в півфінал - 5 млн, у фінал - 7 млн. Переможець турніру отримував ще 10 мільйонів євро (!). Збірна України, яка на Євро-2020 дійшла чвертьфіналу, заробила 16 мільйонів євро.

Зазначимо позитивну тенденцію. Аудиторія кожного наступного Євро збільшується, як і доходи УЄФА. Своєю чергою, збільшуються і призові для переможців турніру. Чемпіони Європи-2012 іспанці отримали 23,5 мільйона євро.  Португалія на чолі з Роналду, яка стала кращою на Євро-2016, заробила вже 27 мільйонів.  Збірна Італії, яка виграла Євро-2020, отримала 34 мільйони євро.

Мільярд для УЄФА

З кожним наступним турніром УЄФА генерує дедалі більші прибутки. Головна стаття доходів організації - продаж телеправ. На Євро-2016 вона вперше принесла організації 1 мільярд євро (!). Реклама, яка є другою в статті доходів, дозволила згенерувати ще  483 мільйони. На третьому місці - продаж квитків, що поповнив рахунки УЄФА на 269 мільйонів євро. На Євро-2020 ці рекорди були оновлені. Наступне оновлення фінансових здобутків чекає нас на Євро-2024.

Фото: Getty Images

Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024

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