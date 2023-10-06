Головне
Полісся у меншості вирвало перемогу над Динамо в 10 турі УПЛ
Сьогодні 17:03 700 1
Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола
Сьогодні 18:21 243
Ребров довикликав Сватка у збірну України
Сьогодні 13:12 320
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Сьогодні 13:09 9972 1
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 10:32 2133
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 10:23 68838 7
Ковтун виграв срібло чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 08:10 486
Зоря перемогла Брейдаблік, Динамо Загреб Михайліченка поступився Баллкані: результати матчів Ліги конференцій
Сьогодні 00:06 1184
Ракув із Кочергіним поступився Штурму, Славія розгромила Шериф Коваля: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:57 944
Зоря мінімально переграла Брейдаблік у 2 турі Ліги конференцій
Вчора 21:40 1432
Блоги
Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола
Полісся на очах в Усика здійснило неймовірний камбек за 6 хвилин у матчі з Динамо: відео переможного гола Андрій Дунець
Сьогодні 18:21 232
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Владислава Розенко
Сьогодні 17:46 151
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема Андрій Дунець
Сьогодні 14:39 6621
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:09 9972 1
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
Сьогодні 10:32 2133
Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака
Талановита людина талановита у всьому: найкращі цитати Леоненка та його дубль у ворота Спартака Андрій Твердохліб
Вчора 15:17 3134
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження Андрій Твердохліб
Вчора 15:02 10789
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять"
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Максим Розенко
Вчора 12:14 35657
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві Valeriy Ruchka
Вчора 11:59 11755
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО
Драма дня: Алдервейрелд не забив пенальті у ворота Шахтаря останнім ударом у матчі - ВІДЕО Андрій Дунець
04.10.2023 22:28 3144
Ракицький ударом зі штрафного зрівнює рахунок у матчі Антверпен - Шахтар
Ракицький ударом зі штрафного зрівнює рахунок у матчі Антверпен - Шахтар Андрій Твердохліб
04.10.2023 21:23 1330
Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Обрізка Ракицького призвела до швидкого гола у ворота Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
04.10.2023 20:22 2592
Два суперсейви Трубіна – серед шістки найкращих в ігровому дні Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Два суперсейви Трубіна – серед шістки найкращих в ігровому дні Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
04.10.2023 14:53 663
Гол Шапаренка у ворота збірної Франції - незабутній шедевр
Гол Шапаренка у ворота збірної Франції - незабутній шедевр Андрій Твердохліб
04.10.2023 12:27 790
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Максим Розенко
04.10.2023 10:32 4510
Конкурент Луніна грубо результативно помилився в матчі проти Наполі в Лізі чемпіонів - ВІДЕО
Конкурент Луніна грубо результативно помилився в матчі проти Наполі в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
04.10.2023 10:22 1623
Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця
Трубін став нічним жахом фанів Інтера в матчі Ліги чемпіонів: відео суперсейвів українця Андрій Дунець
04.10.2023 07:44 6020
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Максим Розенко
03.10.2023 14:00 4361
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана Андрій Твердохліб
03.10.2023 12:10 2282 1
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Андрій Твердохліб
03.10.2023 10:10 7988
Прямі трансляції

Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол

Найтитулованіша українська команда чирлідерок Red Foxes за 22 роки встигла підкорити спортивні арени у 25 країнах світу
Сьогодні 17:46 Владислава Розенко 152 0
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол

Джерело - Чемпіон.

Red Foxes виступав за команди у 20 видах спорту. Їм одночасно аплодували 26 135 глядачів на матчі ЄвроБаскет-2015 та 65 883 футбольних фанів на матчі Україна-Португалія на Олімпійському в Києві в рамках кваліфікації Євро-2020. Засновницею всесвітньо відомого гурту є львів’янка  Олена Рожкова.

Олена Рожкова почала формувати чірлідерський рух понад 20 років тому, коли в Україні ще не було цієї спортивно-танцювальної культури.  Гімнастка з дитинства, у підлітковому віці вона відкрила для себе танці, а пізніше баскетбол, де побачила можливості та невикористаний потенціал, оскільки хотіла робити шоу по-іншому.

У той час нещодавно створена Північноєвропейська баскетбольна ліга (NEBL) також прагнула іншого підходу. Засновник ліги Шарунас Марчюльоніс, який повернувся до Литви з-за Атлантики, спробував пристосувати новітню концепцію НБА з чірлідерами, телевізійними тайм-аутами та шоу для глядачів. В Україні NEBL була представлена БК Київ Олександра Волкова, де і почала свій шлях Олена у якості капітана команди чірлідерок. У 2002 році команда "лисиць" вже працювала  у Фіналі чотирьох у Вільнюсі.

Під цю концепцію Олена розробила програму національних танців для кожної країни-учасниці, використовуючи народні мотиви й музику. На той час це було щось принципово нове, тож ідея виявилася революційною. Буквально за рік емоційні виступи Red Foxes принесли танцювальному колективу світове визнання.

А точкою відліку, мабуть, став Євробаскет-2003, який проходив у Швеції. ТВ Скандінавію Red Foxes запросили як  переможця конкурсу Євроліги ULEB. Червоні Лисиці настільки сподобалися міжнародним фанам, що подеколи збирали більше оплесків, ніж баскетболісти.

2004 - рік Олімпійських ігор в Афінах. Red Foxes пройшли всі етапи відбору ФІБА, LOCOG та NBA Entertainment і стали першою в історії чірлідинговою командою, яка виступила на олімпійському баскетбольному турнірі. Як стверджували організатори, шоу-програма допомогла значно підняти продаж квитків на матчі.

  Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan

20 років потому

21 вересня Red Foxes виступили у Вільнюсі в матчі на честь 20-річчя святкування перемоги збірної Литви в Євробаскеті 2003 року. Оскільки на майданчик вийшли баскетболісти, що грали два десятиріччя тому, під час тайм-аутів також виступали дівчата, які тоді танцювали. Red Foxes вийшли з легендарними номерами тих часів, відновивши танці й костюми, що неймовірно "зайшло" вболівальникам. Глядачам також випала можливість побачити на арені нове покоління танцювального колективу. Найстаршій чірлідерші під час виступу було 43 роки, наймолодшій – 17.  Усі дівчата готувалися за індивідуальними планами. Фактично команду вдалося зібрати разом менше, ніж за добу до виступу, адже в умовах війни логістика у підготовці до міжнародних заходів значно ускладнилася. Дівчатам доводилось пішки переходити кордон, аби зменшити час очікування кордону. Найбільше оплесків зібрав танець “Червона калина”, у якому глядачі скандували “Слава Україні”. Для команди дуже важливо нагадувати міжнародній спільноті про підтримку України у  війні, тому зараз репертуар  команди переважно український.

Попри те, що кожна друга команда у Литві є конкурентом Red Foxes на міжнародній арені, український колектив вкотре підтвердив свій лідерський статус європейської танцювальної команди.

  Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy

Тренування під повітряними тривогами

До початку  повномасштабного вторгнення, команда готувалася  до Матчу зірок та кваліфікації чемпіонату світу, приймали участь у зйомках "Танців". Ніхто не вірив, що треба виїжджати. Війна стала справжнім випробуванням, а участь у команді для багатьох дівчат способом не зійти з розуму та зберегти ментальне здоров’я. Виступи за кордоном стали можливістю приймати участь у благодійних проектах на підтримку України. Деякі дівчата не могли виїхати через небезпеку, деякі переїхали у Європу, щоб мати можливість продовжувати навчання та виступати.

До Євробаскету-2022, попри те, що це був вже дев'ятий поспіль чемпіонат Європи з баскетболу для колективу, готуватись було найскладніше. Це був перший турнір, на який програму збирали по ходу турніру. Дівчата щодня вчили композиції “сьогодні на завтра”, причому частина з них готувалися у Києві під повітряними тривогами. Загалом Red Foxes відпрацювали на 9 матчах у Грузії, на яких показали 21 композицію.

Наразі команда переважно складається з дівчат, які проживають у Києві, Вільнюсі та Ризі. Але кожен матч все ще є справжнім випробуванням, через те, що деякі дівчата, які проживають в Україні, виїжджають на міжнародні змагання напередодні і фінальний склад формується фактично за добу. 

4 жовтня Red Foxes відсвяткували свій  22-й день народження виступом в Ризі на матчі Кубка Європи Прометей - Гамбург Тауерс. Українки й надалі радуватимуть фанів баскетболу своїми виступами у номінально домашніх матчах Прометея в розіграші Кубка Європи. На іграх БК Прометей у Арені Рига команда виступає під українські пісні, адже більша кількість глядачів - наші співвітчизники, які дуже емоційно підспівують і це створює атмосферу присутності, як в Україні.



Сьогодні Олена мріє, щоб Україна перемогла, і як найбільше українських та європейських  дівчат могли розвиватися як Red Foxes. Шоб у майбутньому чірлідінг став олімпійським видом спорту, і дівчата могли не тільки підтримувати команди танцями, а й самі боротися за медалі найвищого ґатунку. Для досягнення цієї мети керівниця Red Foxes разом зі своєю командою розробляють концепцію франшизи спортивного клубу з чірлідінгу для України та Європи, Також ведеться робота над відкриттям студій чірлідінгу у Ризі та Вільнюсі для українських біженців, по зразку київських філій, які відновили тренування дітей влітку 2022. Адже тренування дітей під час війни - це важливий спосіб для них зберегти зв'язок зі своїм хобі і знайти віддушину в такий важкий час. 

  Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Легенда дня: 48 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА 9972 1
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan 2133
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 24778
Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна завдяки перемогам Шахтаря та Зорі відвоювала одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 68838 7
IBF висунула зобов'язання для переможця бою Усик – Ф'юрі IBF висунула зобов'язання для переможця бою Усик – Ф'юрі 2623
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема 6627
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22904
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136162
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18458 3
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 28275
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18315
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 42045 1