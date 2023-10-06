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22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема

Сьогодні 14:39 Андрій Дунець 6452 0
22 роки знаменитому голу зі штрафного Девіда Бекхема
#Англія, #Бекхем, #чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.

6 жовтня 2001 року в матчі останнього туру відбору на чемпіонат світу-2002 збірна Англії приймала Грецію. Господарям для прямого виходу на мундіаль потрібно було бодай зіграти внічию.

На 93-й хвилині гри англійці програвали з рахунком 1:2, але команда заробила небезпечний штрафний, який взявся виконувати Девід Бекхем:

Гравець, що тоді виступав за Манчестер Юнайтед, став у Англії справжнім героєм, адже його гол мало того, що вивів збірну Трьох Левів на ЧС-2002, так ще й змусив заклятих ворогів - німців - проходити додаткові перешкоди через плей-оф.

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