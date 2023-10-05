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Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження

Сьогодні 15:02 Андрій Твердохліб 8032 0
Її світовий рекорд протримався 26 років: Інеса Кравець святкує день народження

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 жовтня, святкує свій 57-й день народження легендарна українська стрибунка довжину та потрійним стрибком Інеса Кравець.

Олімпійська чемпіонка Атланти-1996 у потрійному стрибку. Срібна призерка Олімпійських ігор у Барселоні-1992 у стрибках в довжину. Чемпіонка світу та Європи. 

Світовий рекорд Кравець у потрійному стрибку 15,50 м, який вона встановила на чемпіонаті світу 1995 року в Гетеборзі, протримався 26 років. Венесуелка Юлімар Рохас перевершила, здавалося б вічний, рекорд українки на Олімпійських іграх у Токіо, стрибнувши на 15,67.

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