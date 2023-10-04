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Скільки українські клуби заробляють у єврокубках

Сьогодні 10:32 Максим Розенко 3865 0
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
#Ворскла, #Зоря, #Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #СК Дніпро-1, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Старт єврокубкового сезону-2023/24 для українських клубів вийшов із розряду “краще не пригадувати”. Але для дончан та луганчан у фінансовому плані все виглядає непогано. Шахтар за виступ у Лізі чемпіонів заробить суму, яка дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє. А Зоря вже багато років формує свій клубний бюджет завдяки призовим від УЄФА.

Сумний антирекорд

У цьому сезоні в єврокубках стартували 5 українських клубів. Але якщо від полтавської Ворскли ніхто й не очікував звитяг, то Дніпро-1 та Динамо відверто розчарували.

Дніпровці стали авторами сумнівного рекорду: віцечемпіон України спочатку не зміг пройти кваліфікацію до групового турніру Ліги чемпіонів, далі - до групового етапу Ліги Європи, а в кінці - до групового раунду Ліги конференцій. Вихід до групи Ліги чемпіонів гарантував би команді з берегів Дніпра 18 мільйонів євро (!). До групового турніру Ліги Європи - понад 5 мільйонів євро (призові за вихід до групи складають 3,63 мільйона, перемога оцінюється в 630 тисяч, нічия - у 210 тисяч євро, “історичний рейтинг” приніс би віцечемпіону України близько двох мільйонів євро). В разі виходу в груповий етап Ліги конференцій каса клубу поповнилася б на трохи меншу суму (участь у груповому турнірі оцінили у 2,94 мільйона євро, перемога в групі - 500 тисяч, нічия - 166 тисяч + “історичний рейтинг”).

Дніпро-1 відразу став головним фінансовим невдахою українського клубного футболу, а його “звитяги” в єврокубках нагадали виступ збірної України на Євро-2016, де "жовто-блакитні" програли всі три матчі й стали найгіршою командою турніру. 

Неприємно вразило своїх фанів і київське Динамо. Підопічні 78-річного патріарха тренерського корпусу румуна Мірчі Луческу не змогли пройти кваліфікацію Ліги конференцій, яка гарантувала б киянам призові від УЄФА в розмірі 5 мільйонів євро. "Біло-сині" посідали 30-те місце в рейтингу і тільки виплати за “історичний рейтинг” для Динамо склали б 1,42 мільйона євро. Тобто, навіть якби динамівці програли всі 6 матчів групового турніру Ліги конференцій, клуб отримав би 4,36 мільйона євро. 

Євростабільність Зорі 

Бронзовий призер чемпіонату України луганська Зоря не змогла пройти кваліфікацію Ліги Європи та зіграє в груповому турнірі Ліги конференцій. Команда з міста, яке вже 10-й рік як окуповане країною 404, традиційно формує свій клубний бюджет із призових, що заробляє в єврокубках. Цей сезон не буде винятком. 

Космічні призові Шахтаря

Чемпіон України напряму потрапив до групового турніру Ліги чемпіонів, що гарантує донеччанам абсолютно шалені для решти українських команд 40 мільйонів євро:

  • 16,64 мільйона євро Шахтар отримує за вихід до групового турніру;
  • 21,603 мільйона складають виплати за “історичний рейтинг” (і доходи від продажу ТБ-прав, які вимірюються в сотнях тисяч євро);
  • і це ще не все, адже перемога в груповому етапі найпрестижнішого клубного європейського турніру можете принести додаткові 2,8 мільйона євро (!), а нічия оцінюється в 930 тисяч євро. Є за що боротися!

 Максим Розенко, Чемпіон

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