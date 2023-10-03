Головне
Гол Мудрика допоміг Челсі перемогти Фулгем у 7 турі АПЛ
Вчора 23:56 739
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва
Сьогодні 14:51 2090
Арсенал Зінченка зіграє з Лансом, Реал - з Наполі в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:49 786
Костюк переграла Жабер у другому колі турніру WTA 1000 у Пекіні
Сьогодні 11:30 715
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО
Сьогодні 07:55 5882
Дніпро-1 мінімально здолав Металіст 1925 у 9 турі УПЛ
Вчора 18:54 828
Богачук проведе наступний бій наприкінці 2023 року
Вчора 16:59 380
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів
Вчора 16:07 2023 1
Циганков вибув на місяць через травму
Вчора 15:07 1080
Мрія 2006 виграла Кубок чемпіонів світу з пляжного футболу
Вчора 14:37 1645
Блоги
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Максим Розенко
Сьогодні 14:00 3479
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана
Ковіду вистачило сміливості кинути мені виклик... Найкращі цитати типового Златана Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:10 1751 1
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:10 6190
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:59 2445
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:55 5879
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів Андрій Дунець
Вчора 16:07 2023 1
П'ять років тому до Києва приїжджали легенди світового боксу
П'ять років тому до Києва приїжджали легенди світового боксу Андрій Твердохліб
Вчора 15:51 2753
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
Вчора 13:17 6823 3
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО
Промах року: гравець Ворскли не влучив у порожні ворота Шахтаря з 3 метрів - ВІДЕО Андрій Дунець
30.09.2023 20:11 3150
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО Андрій Дунець
30.09.2023 12:21 4506
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення Андрій Павлечко
30.09.2023 10:18 2191
Відео дня: Мудрику не сподобалися його характеристики в EA FC 24
Відео дня: Мудрику не сподобалися його характеристики в EA FC 24 Андрій Дунець
29.09.2023 18:01 1500
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47!
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47! Valeriy Ruchka
29.09.2023 13:13 6966 1
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста: згадуємо кумедну історію
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста: згадуємо кумедну історію Андрій Твердохліб
29.09.2023 11:13 7554
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії Андрій Твердохліб
29.09.2023 11:08 9390
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan Максим Розенко
29.09.2023 10:47 1785
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках Максим Розенко
28.09.2023 10:48 3594
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Довбик забив свій третій гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
27.09.2023 22:23 4233
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО
Сенсація дня: гравець Оболоні суперголом вибив Динамо з Кубка України - ВІДЕО Андрій Дунець
27.09.2023 19:36 4284
Favbet Foundation продовжує підтримувати вихованців київського центру «Спорт для всіх»
Favbet Foundation продовжує підтримувати вихованців київського центру «Спорт для всіх» Юрко Юрченко
27.09.2023 16:45 1160
Прямі трансляції

Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024

"Синьо-жовті" можуть кваліфікуватися на турнір через плей-оф за квотою рейтингу Ліги націй
Сьогодні 14:00 Максим Розенко 3482 0
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024
#Збірна України з футболу

Джерело - Чемпіон.

Вереснева поразка в Мілані посунула збірну України на третє місце в групі C. У чинних чемпіонів Європи, як і у підопічних Сергія Реброва, тепер в активі 7 очок, друге місце та гра в запасі. Нагадаємо, напряму в фінальну стадію проходять по дві найкращі команди з кожної групи. "Жовто-синім" лишилося провести три матчі.

14 жовтня українці зіграють у Празі в номінально домашньому поєдинку з Північною Македонією, а через три дні - на виїзді з Мальтою. Остання (номінально домашня) гра з Італією відбудеться 20 листопада і може стати ключовою в розподілі другої путівки на Євро. Для вирішення цього амбітного завдання українці повинні перемагати у всіх трьох матчах. Як продемонструвала гра в Мілані, виграти у чинних чемпіонів Європи буде дуже складно.

Але в України залишається варіант кваліфікуватися на Євро, навіть якщо наша команда фінішує за межами перших двох місць у групі. Адже серед невдах основного відбору пройде додатковий плей-оф. Формуватися цей плей-оф буде в купі з рейтингом минулого розіграшу Ліги націй.

Система трохи заплутана, але підопічні Сергія Реброва мають два варіанти потрапляння до стикових матчів. Регламентом передбачено, що збірні, які перемогли в групах A, В і С автоматично потрапляють до плей-оф, якщо не кваліфікувалися на Євро-2024 напряму. У плей-оф візьмуть участь 12 команд, які поборються за три путівки (пройдуть півфінали та фінали плей-оф). Збірна України може потрапити в цей список, якщо щонайменше дві команди з квартету групи B Ліги націй вийдуть на чемпіонат Європи напряму.

Тож уболівальники збірної України повинні зараз тримати кулаки за Шотландію (впевнено очолює групу A), Сербію (друге місце в групі G) та Ізраїль (третє місце в групі I), які зараз стоять вище "синьо-жовтих" у рейтингу Ліги націй групи В. Якщо дві з них вийдуть до Євро напряму, українці застрибнуть у плей-оф за квотою Ліги націй групи B (команда Сергія Реброва зараз на шостому місці в цьому рейтингу, а в плей-оф потрапляють чотири команди).

Якщо цей варіант не спрацює, в України лишиться ще одна можливість застрибнути в плей-оф за квотою рейтингу Ліги Націй групи A, куди входять 16 найкращих збірних команд Європи. Зараз 13 із них претендують на вихід на Євро-2024 напряму, а ще одну путівку собі вже забезпечила Німеччина як господарка турніру. Тобто там може бути два “вільних” місця для команд. Перше згідно з регламентом отримує переможець Ліги націй дивізіону D (Естонія), друге місце дістанеться команді з пула Ліги націй групи B, де, нагадаємо, перебуває Україна.

Але краще, звісно, не доводити справу до плей-оф, в якому потрібно перемогти дві команди, а вирішити завдання в межах чинного групового турніру відбору до Євро-2024.

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва Історія дня. Як легенди світового боксу завітали у дитячий будинок Києва 2090
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак 6192
П'ять років тому до Києва приїжджали легенди світового боксу П'ять років тому до Києва приїжджали легенди світового боксу 2754
Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО Мудрик технічно забив свій перший гол за Челсі, відкривши рахунок у лондонському дербі - ВІДЕО 5882
Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів Ретро дня: 15 років тому Жажа Коельйо забив феноменальний гол Бешикташу з 45 метрів 2023 1
Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди Початок. Фантастичний гол Ібрагімовича у ворота Бреди 2448
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324189 9
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27931
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18440 3
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 9066
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 301051
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3022