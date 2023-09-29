Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47!

Сьогодні, 29 вересня, головний тренер збірної України, Андрій Шевченко, святкує свій 47-й день народження.

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 вересня, головний тренер збірної України, Андрій Шевченко, святкує свій 47-й день народження.

За свою довгу кар'єру Шева здобув чимало титулів, як командних, так й індивідуальних.

Але розпочинав свою кар'єру легендарний українець ще 30 років тому.

Динамо (Шева)

Шевченко стартував у професіональному футболі ще в 1993 році, в Динамо Київ, до цього пройшовши 8 років школи "біло-синіх".

За 6 років Шевченко став не лише лідером Динамо, а й легендою.

В той час будь-яка команда хотіла мати у своєму складі такого забивного та молодого форварда.

У 1999 році Динамо дійшло до півфіналу ЛЧ, у якому Шевченко став найкращим бомбардиром.

Після такого перформансу всі гранди робили пропозицію Динамо по юному форварду, але виграти боротьбу за українця зміг італійський Мілан.

Мілан (Диявол зі Сходу)

З цього моменту розпочався великий європейський шлях Шевченка в Мілані.

За 7 сезонів Шевченко виграв чимало титулів у Італії та Європі, але головним досягненням Шеви став Золотий м'яч-2004.

За цей час Шевченко став іконою "россонері" й ледве не став найкращим бомбардиром команди всіх часів.

Але час плинув і Шевченко вирішив змінити клуб.

Челсі (Непотрібна легенда)

У Челсі Шева відразу почав непогано грати, але все ж закріпитися у стані "аристократів" не вдалося.

На жаль, Жозе Моурінью бачив у основі молодого Дрогбу, а не досвідченого українця.

За 3 сезони Шевченко провів лише 48 матчів і забив 9 голів.

Потім була річна оренда в Мілані та повернення додому.

Динамо (Ікона)

У 2009 році Шевченко повернувся до рідного Динамо.

Камбек Шеви викликав неабиякий фурор у вболівальників киян.

За 3 роки другої каденції в київському Динамо Шевченко зіграв 55 ігор та забив 23 голи.

Збірна

Завершити кар'єру Андрій вирішив на домашньому Євро-2012.

До цього Шева провів за збірну 108 матчів і забив 46 голів.

У одному зі своїх останніх поєдинків Шевченко зробив диво, оформивши дубль у матчі проти шведів, чим здійняв на ноги всю країну.

Тренер збірної

У 2016 році несподівано для всіх Андрій Шевченко повернувся у футбол, але не як гравець, а як тренер.

На Шевченка покладали великі надії, він заявляв, що буде створювати команду, яка грає у футбол. На ЧС-2018 Україна не відібралася - перший млинець виявився гливким. Проте "синьо-жовті" під керівництвом Шевченка виграли свою групу в дивізіоні B Ліги націй, а згодом упевнено, з першого місця в групі, вийшли на Євро-2020.

Чемпіонат Європи через пандемію Covid-19 відбувся на рік пізніше запланованого, а збірна України стала чвертьфіналістом турніру. Далі було дивне звільнення зі збірної та невдалий вояж до італійської Дженоа...

Війна

Зараз Шевченко є амбасадором платформи United 24 та бере активну участь у допомозі Батьківщині та вимушеним переселенцям з України в Європі.

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