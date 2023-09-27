Favbet Foundation продовжує підтримувати вихованців київського центру «Спорт для всіх»

Благодійний фонд Favbet Foundation закупив та передав комплекти уніформи юним вихованцям Деснянського районного у місті Києві Центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх".

Зараз в Центрі проходять безкоштовні тренування для дітей з родин військовослужбовців та переселенців в межах ініціативи "Сильніші разом" проєкту "Клуб супергероїв", який команда фонду запустила на початку цього року.

Відчути себе справжніми професіоналами молодим спортсменам допоможуть якісні комплекти футбольної та баскетбольної форми, а також бутси та баскетбольні кросівки.

"У кожного Супергероя має бути свій костюм. Сподіваємось, що нова форма надихне наших дітей на подальші тренування та розвиток своїх суперздібностей. У ці складні часи спорт допомагає відчувати себе впевненіше, знаходити нових друзів. Кожна ініціатива Favbet Foundation — це внесок у майбутнє України. Нашою метою є дати їм інструменти для всебічного розвитку", — коментує куратор проєктів фонду Євген Бондар.

"Клуб супергероїв" Favbet Foundation — довгостроковий проєкт, що охоплює одразу кілька напрямів від підтримки дитячого спорту до ІТ-освіти. Зокрема, базовий курс з програмування на Python, який фонд запустили спільно з Code Club Україна, пройшли вже понад 352 дітей, а 5500 українських школярів зараз користуються на уроках школі канцелярським приладдям, які отримали в межах ініціативи "Сила в знаннях".

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