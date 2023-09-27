Франческо Тотті - 47. Як Олімпійський стадіон у Римі прощався з Імператором

Плакали всі, навіть футболісти Роми

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 вересня, свій 47-й день народження святкує легендарний футболіст Роми Франческо Тотті.

Згадуємо, як переповнений Стадіо Олімпіко проводжав свого ідола після останнього матчу сезону-2016/17. Тоді, у 38-му турі Серії А, Рома приймала Дженоа - гра була вирішальною для "вовків" у боротьбі за пряму перепустку в Лігу чемпіонів. Господарям була потрібна лише перемога, щоб випередити в турнірній таблиці своїх запеклих суперників - Лаціо.

Рома драматично перемогла - 3:2. Тотті вийшов на заміну на 54-й хвилині за рахунку 1:1, а вирішальний гол було забито аж на 90-й. Мабуть, присутність Імператора допомогла.

Після матчу ж, спостерігаючи за прощальною промовою свого багаторічного капітана й кумира, вболівальники на трибунах плакали. Не стримав сліз і сам Ческо, який усю кар'єру провів у жовто-червоних барвах...

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua