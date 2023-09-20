Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024

Синьо-жовті можуть кваліфікуватися на турнір через плей-оф по квоті рейтингу Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

Вереснева поразка в Мілані посунула збірну України на третє місце в групі C. У чинних чемпіонів Європи, як і у підопічних Сергія Реброва, тепер в активі 7 очок, друге місце та гра в запасі. Нагадаємо, напряму в фінальну стадію проходять по дві кращі команди з кожної групи. Жовто-блакитним лишилося провести три матчі.

14 жовтня українці зіграють у Празі в номінально домашньому матчі з Північною Македонією, а через три дні на виїзді з Мальтою. Остання номінально домашня гра з Італією відбудеться 20 листопада і може стати ключовою в розподілі другої путівки на Євро. Для вирішення цього амбітного завдання українці повинні перемагати у всіх трьох матчах. Як продемонструвала гра в Мілані, виграти у чинних чемпіонів Європи буде дуже складно.

Але в України лишається варіант кваліфікуватися на Євро, навіть якщо наша команда фінішує за межами перших двох місць в групі. Адже серед невдах основного відбору пройде додатковий плей-оф. Формуватиметься цей плей-оф буде в купі з рейтингом минулого розіграшу Ліги націй. Система трохи заплутана, але підопічні Сергія Реброва мають два варіанти потрапляння до плей-оф. Регламентом передбачено, що збірні, які перемогли в групах A, В і С автоматично потрапляють до плей-оф, якщо не кваліфікувалися на Євро-2024 напряму. У плей-офф візьмуть участь 12 команд, які поборються за три путівки (пройдуть півфінали та фінали плей-оф). Збірна України може потрапити в цей список, якщо щонайменше дві команди з квартету групи B Ліги націй вийдуть на Євро напряму.

Тож уболівальники збірної України повинні зараз тримати кулаки за Шотландію (впевнено очолює групу A), Сербію (друге місце в групі G) та Ізраїль (третє місце в групі I), які зараз стоять вище синьо-жовтих у рейтингу Ліги націй групи В. Якщо дві з них вийдуть до Євро напряму, українці застрибнуть у плей-оф за квотою Ліги націй групи B (команда Сергія Реброва зараз на шостому місці в цьому рейтингу, а в плей-оф потрапляють чотири команди).

Якщо цей варіант не спрацює, в України лишиться ще одна можливість застрибнути в плей-оф за квотою рейтингу Ліги Націй групи A, куди входять 16 найкращих збірних команд Європи. Зараз 13 з них претендують на вихід на Євро-2024 напряму, а ще одну путівку собі вже забезпечила Німеччина як господарка турніру. Тобто там може бути два “вільних” місця для команд. Перше згідно з регламентом отримує переможець Ліги націй дивізіону D (Естонія), друге місце дістанеться команді з пула Ліги націй групи B, де, нагадаємо, перебуває Україна.

Але краще, звісно, не доводити справу до плей-оф, в якому потрібно перемогти дві команди, а вирішити завдання в межах чинного групового турніру відбору до Євро-2024.

Максим Розенко, Чемпіон

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