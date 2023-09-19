21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу

Джерело - Чемпіон.

16 вересня виповнилося 19 років найнеймовірнішому автоголу, який відтоді посідає почесне перше місце в будь-яких збірниках футбольних приколів.

У сезоні-2002/03 вперше в історії, після виходу Бірмінгема в еліту англійського футболу, в межах АПЛ відбулося Бірмінгемське дербі - "сині" приймали Астон Віллу, яка вважалася абсолютним фаворитом матчу.

А вийшло все навпаки - 3:0 на користь господарів і автогол Олофа Мьольберга, який назавжди увійшов до історії.

На 77-й хвилині, програючи 0:2, Мьольберг вирішив кинути аут своєму воротареві, а той не зміг його відбити.

Суддя зарахував гол, хоча пізніше визнав свою помилку. За правилами повинен був бути призначений кутовий, оскільки голкіпер не торкнувся м'яча.

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