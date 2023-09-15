Ретро дня: фантастичний гол Гавранчича зі штрафного в матчі Рома – Динамо - ВІДЕО

Втім, той матч іще більше запам'ятався далеко не футбольним епізодом

Джерело - Чемпіон.

15 вересня 2004 року Горан Гавранчич забив один із найкращих голів київського Динамо в Лізі чемпіонів.

"Біло-сині" в межах 1-го туру групового етапу ЛЧ-2004/05 грало на виїзді проти італійської Роми. Підопічні Йожефа Сабо протягом першого тайму володіли ініціативою, що втілилося у красивий м'яч сербського захисника команди, проведений ударом зі штрафного на 29-й хвилині.

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Втім, цей матч не було дограно до кінця. Після свистка на перерву вболівальник, невдоволений суддівством, кинув у головного арбітра Андреса Фріска із трибун монету, яка розбила шведові чоло. На другий тайм команди не вийшли: Ромі було зараховано технічну поразку 0:3, а Стадіо Олімпіко - дискваліфіковано на 2 матчі єврокубків.

Матч ЛНЗ - Динамо перенесений на один день

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