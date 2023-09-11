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Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО

Обережно, ностальгія!
Сьогодні 17:09 Андрій Дунець 4155 0
Ретро дня: 11 років тому Коноплянка забив супергол у ворота Англії на Вемблі - ВІДЕО
#Збірна України з футболу, #Євген Коноплянка, #збірна Англії з футболу, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

11 вересня 2012 року в матчі Англія - Україна Євген Коноплянка забив свій найвідоміший гол.

Це була гра кваліфікації Чемпіонату світу-2014. На 38-й хвилині український вінгер шокував воротаря Джо Гарта та увесь лондонський стадіон "Вемблі" ідеальним виконанням дальнього удару.

До речі, результативну передачу тоді Євген отримав саме від Руслана Ротаня, який навесні цього року повернув Коноплянку до збірної після тривалої перерви.

Відео

Та гра, попри велику кількість гольових моментів нашої команди, завершилась із рахунком 1:1, а в підсумку Україна фінішувала на 2-му місці у групі, відставши саме від Англії лише на 1 очко.

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, збірна України зіграє важливий матч відбору на Євро-2024 проти Італії. Інформацію про квитки на гру дізнавайтеся у цій новині.

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