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Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії

Дуже багата історія протистоянь
Сьогодні 11:52 Nastya Bolshakova 1929 0
Дивний арбітраж, численні поразки та фартова Дніпро-Арена: згадуємо всі матчі збірної України проти Англії
#Збірна України з футболу, #збірна Англії з футболу

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 9 вересня, головна команда країни зіграє проти збірної Англії в межах п'ятого туру відбору на Євро-2024. Для українців це протистояння буде принциповим, адже підопічні Сергія Реброва ведуть реальну боротьбу за потрапляння на континентальну першість.

За всю історію існування наша збірна мала дев'ять зустрічей з англійцями. П'ять із них команди зіграли у кваліфікації Євро або чемпіонату світу, двічі зустрілися у товариських матчах і по одному разу – на Євро-2012 та Євро-2020.

Кожен із нас палко вболіває за збірну України, проте цифри не брешуть. Статистика стає на бік англійців, адже з 9 ігор команда "трьох левів" перемогла цілих 6 разів, а українці, зі свого боку, здобули перемогу лише в одному матчі.

Згадуємо, як це було

Як то кажуть, "перший млинець нанівець". Команди жодного разу не зустрічалися до 2000 року, але треба ж колись починати. Завітавши вперше на Вемблі, українці зрозуміли з ким вони мають справу. Це був товариський матч, у якому англійці здобули перемогу з рахунком 2:0. Голи забили англійські легенди Роббі Фаулер і Тоні Адамс

Невдалі "контрольні" продовжуються

Майже через чотири роки команди знову зустрілися у товариській грі (у Ньюкаслі), і знову англійці здобули перемогу – з рахунком 3:0. Саме тоді збірна України на власному досвіді переконалась, що з Девідом Бекхемом жартувати не варто, адже саме він забив перший гол у матчі, за ним відзначалися Майкл Оуен і Шон Райт-Філліпс.

За крок від нічиєї

Знову ці дві команди звів відбірковий турнір на чемпіонат світу-2010. У 2009 році збірні зустрілися у Лондоні, де Англія вкотре тріумфувала. Матч закінчився рахунком 2:1. Першим збив Пітер Кауч, проте "Три леви" вперед вирвались ненадовго – у ворота Девіда Джеймса влетів блискучий м’яч від Андрія Шевченка. Інтрига трималася, аж поки Джон Террі не вивів свою команду вперед удруге на 85-й хвилині.

Фарт Дніпро-Арени

Через півроку команди зустрілися у матчі-відповіді. Протистояння приймав Дніпро. Для виходу до плей-оф відбору "синьо-жовтим" потрібна була лише вона – омріяна перемога. Гра почалася не найкращим чином – Андрій Шевченко не забив пенальті. Проте для наших козаків це не стало перешкодою: через 25 хвилин гол у ворота Англії провів Сергій Назаренко! Гравець ризикнув і пробив з далекої дистанції. Матч так і закінчився – з рахунком 1:0 на користь збірної України.

Відміна "чистого" голу

Наступне зіткнення (на Євро-2012) було вирішальним для команди Олега Блохіна. Збірна України мала всі шанси для виходу в плей-оф. Рахунок відкрив Вейн Руні, проте наші не здалися. Лінію воріт Англії перетнув м’яч після удару Марко Девича! Тріумф! Українці зрівнюють рахунок, аж тут… свисток арбітра. Гол скасовано. Донецька Донбас-Арена була пронизана невгамовним свистом та криками у бік рефері (це вже потім усі ми дізнаємося, що в Артема Мілевського в тій атаці був офсайд, а тому біль перестане бути таким гострим). На жаль, Віктор Кашшаї свого рішення не змінив, а "синьо-жовті" не потрапили в омріяну 1/4 фіналу.

Лемпард – руйнівник українських надій

Наступна зустріч команд відбулась уже за 3 місяці – у відборі на чемпіонат світу-2014. Поєдинок у Лондоні завершився нічиєю. Цього разу рахунок відкрив Євген Коноплянка неймовірним дальнім ударом. Українці протягом гри змарнували ще цілу купу нагод для взяття воріт, але завершити матч перемогою не вдалося. Френк Лемпард зруйнував надії українців, забивши пенальті на 87-й хвилині – 1:1.

Краще синиця в руках, ніж журавель у небі

Через рік українці приймали підопічних Роя Годжсона у Києві. Нам потрібна була перемога, аби отримати прямий квиток на Мундіаль, проте матч закінчився "сухою" нічиєю. На табло 0:0… Дуже багато гейту вилилося на тодішнього тренера Михайла Фоменка. Наставник команди обрав специфічну тактику гри. Команді потрібно було забивати, проте вона дуже обережно грала в атаці. Крім того, тренер здійснював незрозумілі заміни, що дуже розлютило вболівальників. Пізніше Україна поступиться у плей-оф французам.

Англія – камінь спотикання для української збірної

Востаннє команди зустрічалися на Євро-2020, коли Україна історично потрапила до 1/4 фіналу. Вже на 4-й хвилині м’яч був у сітці воріт "синьо-жовтих". Друга частина матчу була ще пекельнішою: англійці один за одним забивали у ворота Георгія Бущана, поки на табло римського Олімпіко не засяяли 4:0. На цьому суперники зупинилися, а гра набула спокійнішого темпераменту. Попри розгромну поразку від Англії, збірна України була задоволена загальним результатом виступу на турнірі.

Зіпсований дебют Ротаня

У березні цього року, в межах другого туру відбору на Євро-2024, "синьо-жовті" із тимчасовим тренером Русланом Ротанем на чолі поступилися "трьом левам" на Вемблі з рахунком 0:2. Обидва голи було забито під завісу першого тайму зусиллями Гаррі Кейна та Букайо Саки. Такий результат може здатися навіть удалим для збірної України, якщо згадати саму гру. Втім, краще не згадувати.

Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

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