Головне
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи
Вчора 20:22 2119
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Сьогодні 16:34 6416
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Сьогодні 16:17 12466
Інтер продовжив контракт з Індзагі
Сьогодні 14:39 164
Шапаренко не зіграє з Англією та Італією
Сьогодні 13:09 512
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма
Сьогодні 12:55 39646 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче
Сьогодні 12:47 78217
Шахтар назвав заявку на груповий етап Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:10 494
Вулвергемптон влітку цікавився Циганковим
Сьогодні 10:10 476
Команда Дюбуа подала апеляцію на результат бою з Усиком
Сьогодні 09:38 689
Блоги
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 16:34 6398
Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені
Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:27 5688
Фінські вболівальники стояли з плакатами "Слава Україні" на матчі чемпіонату Європи
Фінські вболівальники стояли з плакатами "Слава Україні" на матчі чемпіонату Європи Андрій Дунець
Вчора 22:44 516
Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени
Безлюдна та в бур'янах: у мережі з'явилося свіже відео з околиць Донбас Арени Андрій Дунець
Вчора 19:15 1665
Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу
Відео дня: тілоохоронець Мессі врятував його від шаленого фаната, який вибіг на поле під час матчу Андрій Дунець
Вчора 17:24 1589
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
02.09.2023 16:14 299229
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
02.09.2023 15:49 49124
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
02.09.2023 15:12 4827
Початок легенди. 58 років тому Динамо провело першу європейську гру
Початок легенди. 58 років тому Динамо провело першу європейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2023 14:35 7462
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
01.09.2023 14:50 5332 2
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
01.09.2023 13:44 350095
Росіянин Рубльов обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open - ВІДЕО
Росіянин Рубльов обматюкав чоловіка Світоліної під час матчу US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
01.09.2023 10:38 40782
Світоліна блискучим ейсом вибила росіянку Павлюченкову з US Open - ВІДЕО
Світоліна блискучим ейсом вибила росіянку Павлюченкову з US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
01.09.2023 08:37 5955
Алефіренко фантастичним голом розпочав камбек Зорі у Лізі Європи - ВІДЕО
Алефіренко фантастичним голом розпочав камбек Зорі у Лізі Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
31.08.2023 21:11 2076
Колишня українка Заневська не потисла руку улюблениці Лукашенка після матчу US Open - ВІДЕО
Колишня українка Заневська не потисла руку улюблениці Лукашенка після матчу US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
30.08.2023 14:05 2801
Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО
Ганьба дня: колишній росіянин Бублік назвав суперника інвалідом під час матчу US Open - ВІДЕО Андрій Дунець
29.08.2023 08:44 10799
Із воріт у вічність. 22 роки тому помер Сергій Перхун
Із воріт у вічність. 22 роки тому помер Сергій Перхун Валерій Ручка
28.08.2023 14:02 11038
Фото дня: Королева Ярослава Магучіх вперше стала чемпіонкою світу
Фото дня: Королева Ярослава Магучіх вперше стала чемпіонкою світу Андрій Твердохліб
27.08.2023 23:54 1919
15 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів
15 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
27.08.2023 21:15 7603
Довбик епічно не влучив у ворота Севільї з 5 метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Довбик епічно не влучив у ворота Севільї з 5 метрів у матчі Ла Ліги - ВІДЕО Андрій Дунець
27.08.2023 14:49 2530 1
Прямі трансляції

Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО

Сьогодні 16:34 Максим Буйдин 6416 0
Матч століття: 25 років тому Україна покарала росіян. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

5 вересня 1998 року збірна України з футболу в результативному матчі відбору на Євро-2000 перемогла росію з рахунком 3:2.

Уперше з часу розпаду Радянського Союзу між собою зустрілись уже самобутні національні команди, які ще 7 років тому складали хребет знаменитої збірної СРСР.

На той момент рейтинг ФІФА декларував за триколірними 29-ту сходинку в списку найсильніших команд планети, тоді як Україна перебувала лише на 68-му місці, одразу попереду збірної Зімбабве.

Україна: Шовковський Олександр, Гусін Андрій, Микитин Володимир, Головко Олександр, Ващук Владислав, Дмитрулін Юрій, Скаченко Сергій (Калитвинцев Юрій, 46), Попов Сергій, Ковальов Сергій (Кривенцов Валерій, 87), Шевченко Андрій, Ребров Сергій.

Росія: Харін Дмітрій, Мінько Валєрій, Чугайнов Ігорь, Ковтун Юрій, Яновскій Ігорь, Сємак Сєргєй (Чєрчєсов Стас, 73), Онопко Віктор, Канчельскіс Андрєй (Карпін Валєрій, 71), Алєнічєв Дмітрій (Мостовой Алєксандр, 64), Коливанов Ігорь, Варламов Євгєній.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 39646 1
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 24424
Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені Трагічна Олімпіада: 51 рік тому стався теракт у Мюнхені 5691
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 78217
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи 2119
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023 12466
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14972 2
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 78217
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50170 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 299230
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 3413
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108576 4