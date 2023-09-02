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У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
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У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі

Сьогодні 14:39 Андрій Твердохліб 3749 0
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі

Джерело - Чемпіон.

Я хочу перетворити Ліверпуль у бастіон непереможності. Це ідея Наполеона, з якою він, чорт забирай, підкорив світ! Я хочу підняти клуб на таку висоту, щоби будь-який суперник, зіткнувшись із нами, з криком "О ні, тільки не Ліверпуль!" кидав штандарти до наших ніг.

2 вересня виповнюється 110 років від дня народження легендарного тренера Ліверпуля Білла Шенклі. Один із найкращих тренерів у історії, Офіцер Ордену британської Імперії Шенклі, прославився не лише своїми футбольними здобутками та створенням Ліверпуля, який ми знаємо сьогодні. Шенклі був віртуозним оратором, а його вислови мільйонними тиражами розлетілися на афоризми та цитати.

Вибрали для вас найгарячіші цитати славетного тренера, які найбільше вказують на його любов і відданість до команди.

1. Деякі люди думають, що футбол це питання життя і смерті. Я не поділяю цієї думки. Я можу запевнити, що це набагато важливіше.

2. Якщо ти не підтримуєш нас після поразок або нічиїх, нічого нас підтримувати після перемог.

3. У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля.

4. Ліверпуль створений для мене, а я — для Ліверпуля.

5. Коли мені нічим зайнятися, я дивлюся вниз таблиці, щоб дізнатися, де Евертон.

6. Якщо ти перший — ти перший. Якщо ти другий — ти ніхто.

7. Проблема з суддями полягає в тому, що вони знають правила, але не знають гри.

8. У футбольному клубі є свята трійця — гравці, тренер і вболівальники. Директори сюди не входять. Вони потрібні, щоб підписувати чеки.

9. Мао Цзедун ніколи не бачив більш вражаючого тріумфу Червоних.

10. Кажуть, я як подарунок дружині на річницю нашого весілля відвів її на матч резервного складу Рочдейла. Це не правда. Це було в її день народження. Що я, псих - одружитися посеред сезону?!

11. Не переживай, Алан. Принаймні ти будеш грати поруч з великою командою. (Алану Джеймсу Боллу, який перейшов у Евертон).

Діалог з юним уболівальником Ліверпуля:

- Звідки ти, хлопчику?

- Я вболівальник Ліверпуля із Лондона!

- О!.. Синку!.. І як воно живеться в пеклі?

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