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FAVBET та Sport&Business Club Україна об'єднують зусилля для розвитку спорту

Сьогодні 17:27 Юрко Юрченко 69 0
FAVBET та Sport&Business Club Україна об'єднують зусилля для розвитку спорту

Провідна українська iGaming-компанія FAVBET та закритий клуб для представників спортивного менеджменту та бізнесу Sport&Business Club Україна оголосили про початок співпраці та окреслили плани на найближчий період. Перша спільна подія відбудеться вже 9 вересня.

Повідомляється, що спільні зусилля організації спрямують на об’єднання спортивної спільноти, а також розширення існуючих комунікаційних платформ для спілкування представників спорту, бізнесу, медіа та влади. Першочерговою метою співпраці визначили створення передумов для активного зростання українського спорту навіть в умовах війни.

Коментуючи початок співпраці в FAVBET зазначили: "Сьогодні FAVBET зосереджується на розширенні партнерств у спортивній галузі. Це не лише спонсорство, а й посилення діалогу між усіма зацікавленими сторонами для пошуку нових шляхів розвитку та надання більше можливостей нашим спортсменам. Впевнений, що разом зі Sport&Business Club ми зможемо вивести цю взаємодію на новий рівень та посприяємо формуванні сильного ком’юніті, об’єднане метою підтримки українського спорту".

"Наша співпраця з FAVBET — це, насамперед, історія про партнерські відносини. Нам важливо, що FAVBET продовжує підтримувати український спорт в такі складні часи, а також займає активну соціальну позицію та робить багато для благодійності та підтримки військових, підтримки переселенців. Ця позиція нам дуже близька та імпонує", — зауважив CEO Sport&Business Club Україна Олексій Брага.

За словами представників FAVBET та Sport&Business Club, серед спільних найближчих планів сторони розглядають проведення великих і маленьких зустрічей в рамках клубу, розширення географії клуба з Києва в інші регіони України, а також проведення соціальних активностей із залученням провідних спортсменів.

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