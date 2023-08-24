Гол дня: шедевральний дальній удар Шапаренка в матчі Ліги конференцій проти Бешикташа

М'яч, що подарував надію

Джерело - Чемпіон.

Микола Шапаренко зрівняв рахунок у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між київським Динамо та турецьким Бешикташем.

На 60-й хвилині півзахисник "біло-синіх", набігаючи на лінію штрафного майданчика, блискучим дальнім ударом результативно завершив атаку після пасу Олександра Караваєва із флангу.

Так рахунок став 1:1.

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Гра завершилася з рахунком 2:3 на користь турецького клубу. Вирішальний гол кияни пропустили вже у компенсований до другого тайму час.

Матч-відповідь відбудеться 31 серпня у Стамбулі, початок - о 21:00 за київським часом.

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