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Гол дня: шедевральний дальній удар Шапаренка в матчі Ліги конференцій проти Бешикташа

М'яч, що подарував надію
Сьогодні 23:12 Андрій Дунець 76 0
Гол дня: шедевральний дальній удар Шапаренка в матчі Ліги конференцій проти Бешикташа
#Бешикташ, #Ліга конференцій, #Микола Шапаренко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Микола Шапаренко зрівняв рахунок у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між київським Динамо та турецьким Бешикташем.

На 60-й хвилині півзахисник "біло-синіх", набігаючи на лінію штрафного майданчика, блискучим дальнім ударом результативно завершив атаку після пасу Олександра Караваєва із флангу.

Так рахунок став 1:1.

Відео

Гра завершилася з рахунком 2:3 на користь турецького клубу. Вирішальний гол кияни пропустили вже у компенсований до другого тайму час.

Матч-відповідь відбудеться 31 серпня у Стамбулі, початок - о 21:00 за київським часом.

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