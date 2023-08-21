Колишні зірки Los Angeles Dodgers: де вони зараз

"Los Angeles Dodgers" – це чи не найуспішніша команда за всю історію Головної ліги бейсболу США (Major League Baseball). Після переїзду з Брукліну (Нью-Йорк) до Каліфорнії в 1958 році "Dodgers" виграли 6 із 7 чемпіонатів країни і здобули 12 із 24 титулів чемпіонів Національної ліги США.

Окрім клубних успіхів "Dodgers" виховали декілька найкращих гравців за всю історію бейсболу: Сенді Коуфакс, Джекі Робінсон, Метт Кемп, Клейтон Кершоу, Томмі Ласорда, Він Скаллі – ця команда асоціюється з низкою зіркових імен з одного з найулюбленіших різновидів спорту в США.

Одні не залишили цю гру і стали аналітиками, тренерами чи скаутами, а інші знайшли себе за межами світу бейсболу, навіть, на жаль, не без проблем із законом.

Орел Хершайзер

Світлина Associated Press

Функціонери "Dodgers" обрали Орела Хершайзера в пізньому раунді драфту Головної ліги бейсболу 1979 року, але свою першу гру в цій лізі він зіграв лише 1 вересня 1983 року. Хершайзер виходив був гравцем стартового складу до 1994 року й компенсував брак сили подавача (пітчера) широким репертуаром подач: від нього можна було очікувати сінкер, чендж-ап, слайдер, ріжучу або кручену подачу. З таким арсеналом опонентам важко впоратися, адже він майстерно змінював кут подачі, швидкість м'яча та його траєкторію. На додачу до чемпіонської каблучки 1988 року та звання найціннішого гравця фіналу Головної ліги бейсболу, Орела тричі поспіль запрошували на гру всіх зірок ліги, а також йому належить рекорд із 59 іннінґів поспіль без набраних очок.

В 1995 році він залишив команду вільним агентом, але повернувся до неї у 2000 році, аби зіграти свій останній сезон в Головній лізі бейсболу. Одразу після завершення сезону Хершайзеру запропонували роботу в ESPN та "Texas Rangers". Через 6 років після своєї останньої гри у Головній лізі бейсболу Орел брав участь у чемпіонаті світу, але вже з покеру.

У 2014 році Хершайзер знову повернувся до "Dodgers", де працює і донині членом групи з організації трансляцій.

Ерік Ґан'є

Канадського пітчера Еріка Ґан'є в 1994 році обрала на драфті команда "Chicago White Sox", але вже наступного року він перейшов до "Los Angeles Dodgers", як аматорський вільний агент. Спочатку він грав у нижчих лігах, потім тимчасово на місці Томмі Джона, поки він відновлювався після хірургічної операції. Тому в Головній лізі бейсболу Ґан'є дебютував лише 7 вересня 1999 року. Через 3 роки виходу в старті, Ґан'є, зрештою, знайшов своє місце в команді, що знову почала демонструвати успішну гру. Попри низку індивідуальних досягнень з "Dodgers", на кшталт нагороди Національної ліги ім. Сая Янґа, нагороди Rolaids найкращому реліф-пітчеру та трьох запрошень на матч усіх зірок, чемпіоном він став лише у 2007 році в складі "Texas Rangers".

Після не дуже яскравих періодів у "Rangers", "Boston Red Sox" та "Milwaukee Brewers" через травми, Ґан'є повернувся до "Dodgers", де й завершив професійну кар'єру у квітні 2010 року. Але він, напевне, сумував за грою, тому намагався повернутися впродовж 2015-2017 років, коли грав у нижчих лігах та на міжнародному турнірі "Світова класика бейсболу". Після цього Ерік остаточно залишив зону подачі, але у 2018 році приєднався до тренерського складу команди "Rangers" у нижчій лізі, де працював до кінця сезону 2019 року.

Ясіль Пуїг

Світлина Associated Press

Після кількох невдалих спроб Ясілю Пуїгу вдалося втекти з рідного Сьєнфуеґос на Кубі до Сполучених Штатів. Невдовзі 21-річний правого польового гравця помітили і він уклав 7-річну угоду з "Dodgers" на 42 млн дол. США. Рік по тому всі фанати "Dodgers" захоплювалися спортсменом, який регулярно бив гренд слеми, хоум рани, та відбив 27 м'ячів у перших 15 іграх, за що здобув нагороди Національної ліги "Гравець місяця" та "Новачок місяця".

Попри незначне зниження кількості хоум ранів і ударів упродовж 2 року з командою, його статистичні дані здебільшого покращилися так, що його запросили на гру всіх зірок Національної ліги. У сезоні 2017 року Пуїг ще демонстрував непогані результати, але вже наступного року вони почали падати. Якщо згадати незаконні ставки на спортивні змагання впродовж 2019 року, не дивно, що кар'єра Ясіля в Головній лізі бейсболу дуже швидко завершилася в складі "Cleveland Indians". Про катастрофічні наслідки залежності від азартних ігор уже, напевно, знають усі, але Пуїг, який торік грав у Кореї, через неї може потрапити до в'язниці на 5 років.

Кірк Ґібсон

Попри те, що Кірка Ґібсона жодного разу не запрошували на матч усіх зірок, польовий гравець "Dodgers" є автором, напевне, найпопулярнішого епізоду за всю історію бейсболу, який постійно повторюють. у 1988 році вільний агент Ґібсон приєднується до "Dodgers" після 9 років у "Detroit Tigers". Він швидко здобуває авторитет у роздягальні і виборює нагороду найціннішому гравцю Національної ліги. Ба більше, він перетворює команду з показниками 73-89 на команду з показниками 94-67-1 лише за 1 рік, чого вистачило для того, аби стати лідером західного дивізіону Національної ліги та третьою командою загального заліку.

Після того, як Кірк упіймав неймовірний м'яч у третій грі фінальної серії Національної ліги він відбив хоум ран, що забезпечив дострокову перемогу "Dodgers" у грі з "Oakland A" з рахунком 5-4 і перемогу у всій фінальній серії з рахунком 4-1. Ґібсон залишався гравцем "Dodgers" ще впродовж 2 років, після чого грав за "Kansas City" і "Pittsburgh", а завершив кар'єру в Детройті в 1995 році. Потім Кірк працював коментатором і тренером "Detroit Tigers", а ще керував клубом "Arizona Diamondbacks". Навіть після діагностування хвороби Паркінсона у 2015 році Ґібсон і надалі працює у "Tigers" спеціальним асистентом та колоритним коментатором.

Майк П'яца

У 2006 році Майк П'яца вийшов на поле в складі збірної Італії на турнірі "Світової класики бейсболу", а вже навесні цього року він керуватиме збірною Італії. У 1988 році Томмі Ласорда, тодішній менеджер "Dodgers", обрав Майка в 62 раунді драфту (під 1 390 загальним номером), адже він поважав батька П'яци. Але син змінив позиції з інфілдера на кетчера й перетворився на одного з найкращих гравців. Упродовж першого ж року в професійній команді П'яца виборов першу нагороду – найкращий новачок року, а впродовж наступних 6 років у формі "Dodgers" він брав участь у кожному матчі всіх зірок Національної ліги.

На жаль, для фанатів "Dodgers", Майк не зміг домовитися з керівництвом клубу про подовження угоди, через що його обміняли спочатку до "Miami Marlins", а потім "New York Mets". П'яца здебільшого захищав кольори команди з міста "Великого яблука", але наприкінці кар'єри пограв по 1 року за клуби із Сан-Дієго та Окленду. У 2016 році П'яца віддав належне організації "Dodgers" у своїй промові, під час урочистостей із нагоди його введення до "Зали слави". Після завершення професійної кар'єри П'яца долучився до розвитку національної збірної Італії з бейсболу та, навіть, став мажоритарним власником одного з італійських футбольних клубів.

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