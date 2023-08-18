Головне
Динамо у серії пенальті переграло Аріс у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 22:47 1920
Україна програла Хорватії в олімпійській кваліфікації
Сьогодні 19:21 185
Полісся у меншості переграло ЛНЗ у 4 турі УПЛ
Сьогодні 18:59 170
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка
Сьогодні 18:10 2846
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 14:31 60671 5
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця
Сьогодні 13:05 1099
Шахтар оголосив домашній стадіон для матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:37 595
US Open проведе благодійний матч на підтримку України
Сьогодні 12:33 306
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:44 10022
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна
Сьогодні 10:27 5317
Блоги
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа
FAVBET розіграє ₴1 000 000 серед бетторів, що вгадають переможний раунд бою Усик – Дюбуа Юрко Юрченко
Сьогодні 19:23 207
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка Віктор Слюсаренко
Сьогодні 18:10 2845
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця Андрій Дунець
Сьогодні 13:05 1099
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна
Гравці Динамо помстилися фанам Аріса за образливі банери про Азов, греки відповіли скандуванням прізвища путіна Андрій Дунець
Сьогодні 10:27 5316
Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО
Геніальний пас Сидорчука дозволив Динамо зрівняти рахунок у матчі з Арісом - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 21:15 3485
Мудрику можна було йти у Брешію чи Дженоа: Лужний жорстко висловився про гру вінгера Челсі
Мудрику можна було йти у Брешію чи Дженоа: Лужний жорстко висловився про гру вінгера Челсі Андрій Дунець
Вчора 19:07 876
Змагалися за місце у старті: Лунін та Кепа провели перше спільне тренування у Реалі - ВІДЕО
Змагалися за місце у старті: Лунін та Кепа провели перше спільне тренування у Реалі - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:45 844
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Максим Розенко
Вчора 08:25 1281
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту Андрій Дунець
15.08.2023 05:46 20472
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
14.08.2023 19:31 8860
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал Андрій Твердохліб
14.08.2023 14:12 8640
Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО
Мудрик змарнував вихід віч-на-віч на останніх хвилинах матчу з Ліверпулем - ВІДЕО Андрій Дунець
13.08.2023 23:11 84606
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України
Дівчина дня: Юлія Довбик - чарівна брюнетка надихає форварда збірної України Андрій Твердохліб
13.08.2023 10:29 14537 3
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві: 15 років тому Динамо знищило Спартак Valeriy Ruchka
13.08.2023 10:06 16635 2
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні
Відео дня: Джошуа брутально нокаутував Геленіуса на вечорі боксу в Лондоні Андрій Дунець
13.08.2023 05:33 32469
Довбик із передачі Циганкова врятував Жирону від поразки у своєму дебютному матчі в Ла Лізі - ВІДЕО
Довбик із передачі Циганкова врятував Жирону від поразки у своєму дебютному матчі в Ла Лізі - ВІДЕО Андрій Дунець
12.08.2023 20:18 4491
Ганьба дня: Динамо надіслало вболівальнику бракований товар із перевернутою емблемою - ФОТО
Ганьба дня: Динамо надіслало вболівальнику бракований товар із перевернутою емблемою - ФОТО Андрій Дунець
12.08.2023 16:58 3158
Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном
Відео дня. Олександр Усик 11 років тому став олімпійським чемпіоном Андрій Твердохліб
11.08.2023 14:01 4613
Український воротар Коваль припустився жахливого ляпу в матчі з білоруською командою - ВІДЕО
Український воротар Коваль припустився жахливого ляпу в матчі з білоруською командою - ВІДЕО Андрій Дунець
11.08.2023 10:16 2491
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО
Суддя призначив сумнівний пенальті у ворота Динамо в матчі Ліги конференцій - ВІДЕО Андрій Дунець
11.08.2023 05:22 3576
Прямі трансляції

Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка

Сьогодні 18:10 Віктор Слюсаренко 2846 0
Місце тренера - це електричний стілець: найкращі цитати Віктора Прокопенка
#Прокопенко

Джерело - Чемпіон.

18 серпня 2007 року в Одесі пішов із життя відомий український футболіст та тренер Віктор Євгенович Прокопенко. 

Згадаймо найвідоміші цитати видатного наставника

  • "Я народився у передмісті Маріуполя, і, як всі сільські пацани, любив поганяти м'яч"
  • "Куди в футболі без нахабства? Може, саме тому я не потрапив до збірної. Тренер - моє покликання!"
  • "Чим футбол відрізняється від сільського господарства? Там трактористу ніщо не перешкоджає – їде собі й косить. А у нас суперники перешкоджають один одному, і в цьому - вся привабливість гри"
  • "На відміну від Заходу, де вже давно навчилися отримувати від футболу пристойні дивіденди, ми тільки на початку шляху. Але я впевнений, що ми теж до цього прийдемо"

  • "Ще одну корисну пораду я почерпнув із фільму про Джеймса Бонда: ніколи не потрібно робити щось, якщо точно знаєш, що хтось це може зробити замість тебе. Відповідно до цього постулату я не готую собі їжу, хоча прекрасно можу впоратися з домашніми справами"
  • "У дитинстві страшенно заздрив сусідові, який жив через дорогу. У нього були заможніші батьки, і йому купили акордеон! Але хлопцеві, як то кажуть, "ведмідь наступив на вухо". Батьки його лупцювали, але марно"
  • "Я належу до тих, хто обожнює тих, хто дає поради. Хтозна, можливо у якійсь із них виявиться раціональне зерно. Люди радять, отже, цікавляться, отже, їм небайдужий футбол, отже, вони його люблять. Якби цього не було, футбол уже б давно помер"
  • "Футбол - це проказа. У хорошому, звичайно, сенсі. Ми всі прокажені, заражені футболом, і він ніколи з нас не вивітриться"
  • "Я жодного разу у своєму житті не відпочивав у санаторії. Дуже люблю подорожувати, мене ніколи не втомлює дорога. Напевно, для тренера це непогано"
  • "Місце тренера - це електричний стілець, через який проходить шість тисяч вольтів. І далеко не кожен здатний впоратися з цією напругою"

Віктор Прокопенко (1944-2007) - колишній радянський і український футболіст і тренер. Бувши гравцем, виступав за херсонський і вінницький Локомотиви, одеський Чорноморець і донецький Шахтар. Бронзовий призер чемпіонату СРСР 1974 року. Тренерську кар'єру Прокопенко розпочав в одеському Чорноморці, з яким виграв два Кубки України та двічі завойовував бронзові медалі національного чемпіонату. Також Віктор Євгенович тренував Ротор і московське Динамо, донецький Шахтар і національну збірну України.  

Похований на Другому Християнському цвинтарі в Одесі...

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Динамо та Дніпро-1 допомогли Україні втриматися у топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 60671 5
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 39636
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 10022
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13921
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9215
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 7779
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 52902 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39364 1
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54225
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48295
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 116309
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38812 1