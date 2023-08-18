Джерело - Чемпіон.

18 серпня 2007 року в Одесі пішов із життя відомий український футболіст та тренер Віктор Євгенович Прокопенко.

Згадаймо найвідоміші цитати видатного наставника

"Я народився у передмісті Маріуполя, і, як всі сільські пацани, любив поганяти м'яч"

"Куди в футболі без нахабства? Може, саме тому я не потрапив до збірної. Тренер - моє покликання!"

"Чим футбол відрізняється від сільського господарства? Там трактористу ніщо не перешкоджає – їде собі й косить. А у нас суперники перешкоджають один одному, і в цьому - вся привабливість гри"

"На відміну від Заходу, де вже давно навчилися отримувати від футболу пристойні дивіденди, ми тільки на початку шляху. Але я впевнений, що ми теж до цього прийдемо"

"Ще одну корисну пораду я почерпнув із фільму про Джеймса Бонда: ніколи не потрібно робити щось, якщо точно знаєш, що хтось це може зробити замість тебе. Відповідно до цього постулату я не готую собі їжу, хоча прекрасно можу впоратися з домашніми справами"

"У дитинстві страшенно заздрив сусідові, який жив через дорогу. У нього були заможніші батьки, і йому купили акордеон! Але хлопцеві, як то кажуть, "ведмідь наступив на вухо". Батьки його лупцювали, але марно"

"Я належу до тих, хто обожнює тих, хто дає поради. Хтозна, можливо у якійсь із них виявиться раціональне зерно. Люди радять, отже, цікавляться, отже, їм небайдужий футбол, отже, вони його люблять. Якби цього не було, футбол уже б давно помер"

"Футбол - це проказа. У хорошому, звичайно, сенсі. Ми всі прокажені, заражені футболом, і він ніколи з нас не вивітриться"

"Я жодного разу у своєму житті не відпочивав у санаторії. Дуже люблю подорожувати, мене ніколи не втомлює дорога. Напевно, для тренера це непогано"

"Місце тренера - це електричний стілець, через який проходить шість тисяч вольтів. І далеко не кожен здатний впоратися з цією напругою"

Віктор Прокопенко (1944-2007) - колишній радянський і український футболіст і тренер. Бувши гравцем, виступав за херсонський і вінницький Локомотиви, одеський Чорноморець і донецький Шахтар. Бронзовий призер чемпіонату СРСР 1974 року. Тренерську кар'єру Прокопенко розпочав в одеському Чорноморці, з яким виграв два Кубки України та двічі завойовував бронзові медалі національного чемпіонату. Також Віктор Євгенович тренував Ротор і московське Динамо, донецький Шахтар і національну збірну України.

Похований на Другому Християнському цвинтарі в Одесі...

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