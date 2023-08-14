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5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал

Сьогодні 14:12 Андрій Твердохліб 5836 0
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал
#Євген Хачеріді

Джерело - Чемпіон.

14 серпня 2018 року український захисник грецького ПАОКа Євген Хачеріді брутально показав щиток із зображенням прапору України фантатській трибуні московського спартака.

Інцидент

Епізод стався після закінчення гри 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Футболісти грецької команди пішли дякувати за підтримку 59 своїх уболівальників, які приїхали з Салонік. З спартаківських трибун почали лунати вигуки. Образливі - але для стадіонів у всьому світі це буденність. Одним з небагатьох, хто звернув на це увагу, виявився Хачеріді. Він спустив гетри і продемонстрував фанатам щитки в кольорах українського прапора з його прізвищем на латиниці. Став показувати на них пальцем.

Скандал

Одразу після матчу російське видання спорт-експрес почало вимагати покарання для ексзахисника збірної України.

"Безумовно, Хачеріді повинен бути покараний. Делегат зустрічі мав вказати факт демонстрації українського прапора в протоколі. Що робити, якщо немає? Заводити справу за публікаціями в ЗМІ. Якщо УЄФА проігнорує жест Хачеріді - це буде щонайменше дивно. Чи буде розслідування - думаю, дізнаємося вже в середу. Чекаємо", - йшлося в публікації.

Також покарати Хачеріді забажали в російській держдумі.

"Упевнений, просто так це не пройде. У Спартака дуже вимогливі вболівальники, а сам клуб досить авторитетний і шанований не тільки в Росії, але і в світі. Такі вчинки не повинні залишатися безкарними. Вважаю, московський клуб чітко відреагує на це. А клубу ПАОК треба бути уважніше. Думаю, як клуб, так і гравець повинні бути оштрафовані", - заявив член комітету Держдуми з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді дмитро свіщьов.

Інтерес до інцендента підіграв і одіозний власник грецького клубу, росіянин за походженням Іван Саввіді. Бізнесмен заявив, що він є давнім уболівальником київського Динамо (найпринциповішого суперника спартака в СРСР - ред.)

"Ми викинули з Ліги Чемпіонів Спартак і рухаємося далі. Я ще з радянських часів завжди був проти москвичів. У той період я був великим шанувальником київського Динамо. Ми зламали характер Спартака"

Не уникнув можливості прокоментувати епізод у притаманному іронічному стилі й Васілій Уткін.

"Спітнілі, вонючі", - жартома написав журналст у своєму twitter.

Інший російський журналіст, уболівальник київського Динамо Алєксєй Андронов встав на захист Хачеріді.

"Моя думка - всі, хто пише і звертає увагу на щитки Хачеріді - просто недалекі, нерозумні і несерйозні люди. Клоуни. Так і з бутсами Шакірі було.

Це не виключає досить дурної та недалекоглядної провокації - Шакірі в них просто грав, а Хачеріді спеціально показав", - написав Андронов.

Покарання

UEFA відмовився заводити справу стосовно захисника ПАОКа Євгена Хачеріді, який після поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Спартака.

Передісторія

Скандалу імені щитки Хачеріді передував інший, не менш резонансний епізод. Після першого матчу в Салоніках повідомлялося, що фанати ПАОК напали на росіян, які були на стадіоні. Але для фанатів Спартака матч був закритий через дискваліфікацію.

"Я вимагатиму порушення кримінальної справи стосовно співробітників консульства, які напилися і пішли на стадіон. Я поінформував МЗС Росії. Співробітники російського консульства в Салоніках повинні покинути Грецію", - заявив Саввіді.

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