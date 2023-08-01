Український нападник показав, чому його нині чекають у топчемпіонатах

Джерело - Чемпіон.

Артем Довбик зрівняв рахунок у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Дніпром-1 та Панатінаїкосом після шикарного індивідуального проходу.

На 23-й хвилині гри нападник української команди вирішив усе взяти у свої руки.

Суперники, таке враження, не вірили, що Артем зможе самотужки протягнути м'яч аж до їхнього воротарського майданчика.

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На перерву команди пішли саме за такого рахунку - 1:1 (загальний - 4:2 на користь грецького клубу).

Нагадаємо, у трансфері Довбика дуже зацікавлена іспанська Жирона.

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