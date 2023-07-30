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11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою

Сьогодні 19:13 Андрій Твердохліб 340 0
11 років тому Шемякіна стала Олімпійською чемпіонкою
#Яна Шемякіна

Джерело - Чемпіон.

30 липня 2012 року українська шпажистка Яна Шемякіна виграла золоту медаль Олімпійських ігор у Лондоні. У фінальному поєдинку львів'янка в додатковому часі здолала чинну олімпійську чемпіонку Брітту Гайдеманн із Німеччини - 9:8.

До слова, медаль Шемякіної - єдина в історії України у фехтуванні на шпагах.

Загалом у Лондоні українські атлети здобули 19 медалей - 5 золотих, 4 срібних і 10 бронзових. Золото Олексія Торохтія у важкій атлетиці було скасовано через допінгову дискваліфікацію.

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