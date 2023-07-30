Спокуслива українська чемпіонка Овчиннікова завела власний акаунт на Onlyfans

Джерело - Чемпіон.

14-разова чемпіонка світу з тайського боксу, ММА та кікбоксингу Олена Овчиннікова за гроші ділитиметься з прихильниками "цікавими" фото.

На відомому ресурсі для розміщення контенту з послугою платної підписки Onlyfans з'явився відповідний профіль @hunterlena. Стати регулярним споглядачем ексклюзивних світлин можна за 10 доларів на місяць.

Перший допис від Овчиннікової у даній соцмережі з'явився 1 липня.

Такий кар'єрний хід від спортсменки на прізвисько "The Hunter" виглядає логічним. Раніше у блогах ми демонстрували фото красуні-уродженки Дніпра.

Ось деякі з них

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