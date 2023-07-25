Андрій Стріхарський підтримав матчеву зустріч між молодими боксерами Черкаської та Одеської областей

В Одесі за ініціативою народного депутата, віце-президента Федерації боксу України та засновника Асоціації дитячого та юнацького спорту України Андрія Стріхарського пройшла матчева зустріч між молодими боксерами Черкаської та Одеської областей.

Про це Андрій Стріхарський повідомив у Facebook.

Під час зустрічі відбулось 9 поєдинків між командами, причому один із поєдинків був професійним.

Яскраво та переможно виступив боксер з Черкащини, майстер спорту, призер чемпіонатів України Максим Кофан, але у колективному підсумку матч завершився перемогою одеситів.

Андрій Стріхарський вручив посвідчення майстрів спорту спортсменам, які вибороли його на минулих чемпіонатах — Джамалу Кулієву, Анастасії Крамаренко, Расулу Гулієву.

На турнір завітали очільник Одеської обласної ради та голова Одеської обласної організації політпартії "Слуга Народу" Григорій Діденко, секретар Черкаської обласної організації політичної партії "Слуга Народу" Олексій Пєчніков, начальник управління з фізичної культури та спорту ОМР Руслан Пуздрач, віцепрезидент ФБОО, президент федерації К1 Одеської області Валентин Федоров, депутати міського та обласного рівнів від "Слуги Народу", видатні спортсмени та інші гості і вболівальники.

Під час урочистої церемонії Андрій Стріхарський нагородив за розвиток боксу в Україні голову Одеської обласної ради Григорія Діденко, та представника Федерації Боксу Одеської області Олександра Гордієнко.

У вересні заплановано проведення зустрічного матчу в Черкасах.”Спортсмени мають розвиватися, відточувати свою майстерність, щоб світ бачив наші перемоги та нашу обдаровану молодь. Ми у цьому переконалися на чемпіонаті України з боксу серед юнацтва, який проходив у Черкасах. На наших переможців у серпні чекає поїздка до Словенії у складі збірної”, — зазначив народний депутат.

По завершенню матчевої зустрічі відбувся благодійний аукціон на підтримку Збройних Сил України. Зібрані кошти будуть використані на закупівлю дронів для окремих підрозділів, що зараз захищають Україну.

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