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Єдиний телепул, або "пороблено"

Сьогодні 17:02 Олександр Глущенко 675 0
Єдиний телепул, або "пороблено"

Джерело - Чемпіон.

Щороку влітку в Україні відбувається спроба створити єдиний телепул і щороку вона провалюється.

Цього року знову клуби наступають на ті самі граблі. З однієї сторони вони хочуть отримати гроші, з іншої - створюють всі передумови ці гроші не заробити.

У світі спортивних телевізійних прав, формування сіток мовлення телеканалів чи навіть програмування контенту ОТТ-сервісів не цікаві ні половина чемпіонату, ні окремі трансляції. Сервіс чи то мовник має бажання отримати ПРОДУКТ, яким є цілісний чемпіонат. До потоків трансляцій отримати пакет графіки, інформацію і впевненість, що для себе він закрив цей напрямок, у нього є чемпіона на платформі, телеканалі й він може продовжувати формувати контентне наповнення далі. 

В України у сезоні 2023/2024 була історична можливість:

  • створити єдиний телепул як продукт;
  • продати ЧЕМПІОНАТ "під час війни" багатьом іноземним платформам. навіть не зважаючи на "якість" гри;
  • створити власну ОТТ-платформу;
  • почати централізовано заробляти, розуміючи, що основні гроші не в Україні, а за її межами.

Враховуючи, що у клубів і УПЛ є і можливість, і ресурси на досягнення та реалізацію багатьох із цих пунктів - стояння на місці який рік не корелюється з логікою. Єдиний телепул буде колись створено. Але тоді іноземним покупцям треба буде довести доцільність їх витрат і запропонувати конкурентний і якісний з точки зору гри продукт. А з цим в українського футболу - біда.

Олександр Глущенко, медіаексперт

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