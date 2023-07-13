Джерело - Чемпіон.

13 липня 1985 року в Парижі Сергій Бубка першим в історії стрибнув із жердиною на 6 метрів. Загалом же легендарний український легкоатлет є автором 35(!) світових рекордів.

Його рекорд для закритих приміщень (6,15) протримався 20 років і 359 днів. У 2014 році француз Рене Лаввілені перевершив досягнення українця на 12 см. Світовий рекорд просто неба протримався 26 років. 17 вересня 2020 року швед Арман Дюплантіс підкорив висоту 6,15.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua