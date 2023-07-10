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Підсумки червня: найгучніші трансфери ТОП-чемпіонатів

Сьогодні 15:55 Юрко Юрченко 134 0
Підсумки червня: найгучніші трансфери ТОП-чемпіонатів

Поки європейські чемпіонати на літньому відпочинку, вболівальники уважно слідкують за трансферною політикою улюблених клубів. Перші тижня літнього трансферного вікна вже подарували декілька гучних переходів - від від'їзду світових зірок на заслужену пенсію у чемпіонати США та Саудівської Аравії до придбань, які мають суттєво вплинути на розклад сил у майбутньому сезоні.

Карім Бензема: Реал Мадрид - Аль-Іттіхад

Європейський футбол офіційно попрощався з одним із найпомітніших його представників останніх років - чинний володар Золотого м’яча досяг усього та тепер відправляється за популярним нині маршрутом. Після 14 років у мадридському Реалі Бензема отримав пропозицію з Саудівської Аравії, від якого не відмовляються - там йому запропонували зарплатню понад 100 млн євро за сезон, а контракт з Аль-Іттіхадом підписано, між іншим, аж на 3 роки! Здається, момент обрано вірний - тримати форму на попередньому рівні стає все важче, ну а потроху ставати запасним у королівському клубі якось не якось не личить, тож настільні казино ігри у кабінетах футбольних агентів з приводу майбутнього Каріма завершуються цілком на його користь.

Джуд Беллінгем: Боруссія Дортмунд - Реал Мадрид

А ось і перша заявка на трансферний рекорд цього літа! Вершкові все ж довели справу з переходом Беллінгема до завершення, виклавши за молодого таланта 103 млн. євро. У свої 19 років Джуд вже повноцінна зірка, а попереду на нього чекає ще багато викликів. Одним з них залишається омріяне чемпіонство, якого він так і не досяг зі своїм попереднім клубом. Також цікаво буде спостерігати, де саме на полі його буде використовувати новий наставник Карло Анчелотті, адже Белінгем у минулому сезоні дивував вболівальників у різних амплуа.

Матео Ковачич: Челсі - Манчестер Сіті

Після прощання із Гюндоганом центр поля Ман Сіті порожнів недовго - за 30 млн євро до стану головних героїв минулого сезону приєднався досвідчений Ковачич. Очікуємо на фірмові проходи футболіста з м'ячем у ногах на 30-40 метрів крізь центр поля, а також ефективну допомогу в комбінаціях з партнерами у новій футболці. Зауважимо, що хорвату лише 29 років, тож поспостерігати за ним на топ-рівні час ще є. 

Сандро Тоналі: Мілан - Ньюкасл

В останні дні червня у світовому футболі з’явився найдорожчій італійський футболіст в історії. Мілан отримав за одного зі своїх найбільших талантів останніх років 70 млн. євро. Сандро довів свою ефективність у Серії А, старанно працюючи чи не по всьому полю, адже часто саме він починав командний тиск на суперників Мілану. Схоже, що майбутній півзахист Ньюкасла дійсно вражатиме!  

Трансферний період лише набирає обертів, а заголовки преси там і тут анонсують чутки про нові придбання клубів, але цікавіше фіксувати вже за закритими угодами. Європейські гранди активно будуть свої склади, а окрім вищезгаданих зірок прописку вже змінили наступні футболісти:

  • Джеймс Медісон приєднався до Тоттенхема;

  • Тімоті Веа підсилить Ювентус;

  • Кай Хавертс вдягне футболку лондонського Арсеналу;

  • Рафаел Герейру переїжджає у Баварію.

Ці та багато інших червневих переходів вже офіційно підтверджені, проте липень обіцяє бути не менш насиченим на новини.

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