Формула-1 в липні 2023

Формула-1 — подія, яка у світі автомобільних перегонів стоїть на Олімпі. Її по праву називають "Королевою автоспорту", саме вона стала тією самою мрією кожного автогонника. Варто сказати, що ця подія не тільки одна з найвидовищніших у світі, вона одна з найдорожчих видів спорту. Варто зазначити, що показники швидкості тут не самі високі, вони поступаються відомій серії champCar через наявні обмеження в регламенті. Липень 2023 року став для прихильників цього виду спорту доволі насиченим. 9 липня фанати будуть спостерігати Гран-прі при Великобританії, а вже 30 липня Гран-прі на трасі "Спа-Франкоршам".

Змагання в Великобританії

Насичені сюжетні перегони, які відбулися у 2022 році в Великобританії, зробили цю подію однією з найбільш яскравих в усьому минулому сезоні. Прихильники цього виду спорту можуть не тільки слідкувати за змаганнями, а ще й обирати гральні автомати безкоштовно з улюбленою тематикою. Це прекрасна можливість розважитися та зберегти при цьому кошти.

У Великобританії на трасі відбувалися видовищні дуелі між:

Ferrari

Red Bull

Mersedes.

Саме це змагання принесло Карлосу Сайнцу першу перемогу. Самі гравці з великим захопленням поділилися своїми емоціями після виступу. Багато хто відзначив, що ця траса одна з кращих у світі. Тут немає різких перепадів висоти, але є можливість тримати гарний темп протягом всього заїзду. Траса просто створена для того, щоб її прикрашали світові боліди, вона дарує відчуття швидкості та майбутньої перемоги. "Королівські перегони" були настільки видовищними, що закріпили за собою статус однієї з найочікуваніших подій в світі автомобільного спорту.

Змагання на "Спа-Франкоршам"

Спа-Франкоршам — траса, яка просто вражає відстанню в сім кілометрів з нерівною поверхнею, лісом, який простягається до самої лінії горизонту. Перегонники та фанати цього виду спорту називають її однією з найбільш знакових та захоплюючих.

На останніх двох змаганнях погода зіпсувалася і спортсмени показували свої круті віражі під дощем. А у 2021 році всі перегони була повністю зупинена через зливу, яка стояла стіною і змагання були за крок до того, щоб завершитися вже на страті. Між тим, це місце змогло залишити за собою право приймати світові змагання.

Цього року мальовнича траса обіцяє спортсменам зі всього світу, що у них буде змога показати видовищне шоу, яке ще довго будуть обговорювати. Фанати та зірки спорту зберуться на змагання 30 липня.

Декілька цікавих фактів

Липень подарує фанатам автомобільного спорту видовищні перегони. Між тим, цей вид спорту має досить багато цікавих таємниць:

За одні перегони спортсмен може втратити до 5 кг своєї маси тіла. Щоб відшкодувати такі колосальні втрати, перегонник пʼє воду, яка подається по спеціальній системі прямо до рота. Це дозволяє не втратити свідомість на заїзді. Вага боліду до 600 кг, а швидкість — до 200 км/год, за умов роботи аеродинаміки вага машини на трасі досягає кількох тонн. Щоб повністю замінити комплект шин за системою Піт Стоп команді механіків потрібно 5 секунд. Велику ціну "платять" за колосальну швидкість шини. 1 комплект стирається вже через 40 кругів — 160 км. В машині встановлена унікальна система безпеки. Пілот має змогу вибратися з боліда навіть у випадку, коли зіткнення відбулося на швидкості 200 км/год.

Видовищна Формула-1 чекає спортсменів та фанатів у липні. Долучайтесь до світу спорту та отримайте свій заряд азарту.

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