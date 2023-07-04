Найдорожчі авто футболістів у 2023 році

Дуже складно знайти чоловіка, який залишиться байдужим до ексклюзивних авто. Не стали винятком у цьому питанні й відомі на увесь світ футболісти. Але від багатьох інших представників сильної половини людства їх відрізняє те, що вони можуть собі дозволити не тільки милуватись преміальними автомобілями, а й купувати їх. Як результат, в гаражах футболістів можна знайти справжні легенди, ціна яких складається з шестизначних цифр. Для них абсолютно не проблема — дорога вартість обслуговування або запчастин. Адже зазвичай знайти якісні розхідні матеріали для рідкісних авто ще та проблема. Та спробувати можна тут https://boltiigayki.com.ua/ Адже навіть звичайне ТО із заміною фільтруючих елементів на кращі потребує підходу профессіоналів.

Звичайно, рейтинг найдорожчих суперкарів спортсменів добре відомий журналістам. В 2023 році він залишився незмінним, адже знайти ексклюзивне авто не так вже й легко.

Мохамед Салах

П’яту сходинку нашого рейтингу займає відомий єгипетський футболіст Мохамед Салах, який входить до переліку найкращих спортсменів світу. Нападаючий англійського клубу "Ліверпуль", триразовий володар "Золотої бутси" добре відомий своєю слабкістю до преміальних авто. До нашого рейтингу він потрапив, завдяки автомобілю з інопланетною зовнішністю – Pagani Zonda.

Вартість цього суперкара складає 1,5 млн євро. Автомобіль оснащений 6-літровим двигуном потужністю 750 к.с. Для розгону до 100 км йому потрібно лише 2,7 сек, а загалом швидкість цього чудового авто може досягати 390 км/год.

П’єр-Емерік Обамеянг

На четвертій позиції найдорожчих авто серед футболістів розташувався П’єр-Емерік Обамеянг зі своїм Ferrari LaFerrari.

Це авто стало перлиною колекції спортсмена, в гаражі якого знайшлося місце для 14 машин. Їх загальна вартість перевищує 3 млн євро. Левова доля цієї суми припадає саме на Ferrari LaFerrari, вартість якого складає 2,2 млн євро. Власником цього авто П’єр-Емерік Обамеянг став у 2018 році, і вже більше 5 років він привертає до себе увагу, завдяки фантастичній красі та хижій нестримності гібридного гіперкару. Для розгону до 100 км/году автомобілю знадобиться лише 2,9 сек. Максимальна швидкість Ferrari LaFerrari складає 340 км/год.

Карім Бензема

На почесній третій сходинці знаходиться нападаючий іспанського клубу "Реал Мадрид" Карім Бензема. У 2022 році він став володарем "Золотого м’яча", але сьогодні нашу увагу привертає зовсім не це. Наша ціль – ексклюзивне авто відомого футболіста Bugatti Chiron.

Це авто спортсмен придбав у 2018 році, віддавши за нього 2,5 млн євро. Своє ім’я автомобіль отримав на честь автогонщика Луї-Олександра Широна, який виступав за марку цілих 30 років – з 1928 по 1958 роки. Щоб досягти швидкості 100 км/год, автомобілю потрібно лише 2,5 сек. На трасі від здатний розвинути швидкість 300 км/год. До речі, Bugatti Chiron – не єдине ексклюзивне авто в гаражі Каріма Бензема. Він є власником Lamborghini Aventador, Mercedes SLR McLaren, Rolls Royce Cullinan та інших легенд світового автопрому.

Кріштіану Роналду

Ця зірка світового футболу має безліч титулів і далеко не всі з них належать до спорту. Чого лише варта фірмова посмішка Кріштіану, яка у буквальному сенсі зводить жінок з розуму. Зрозуміло, що у такої людини автомобіль має бути по-справжньому особливим, тому не дивно, що нападаючий збірної Португалії обрав для себе Bugatti La Voiture Noire вартістю 11 млн євро.

Цікаво, що футболіст став першим у світі власником цього суперкару. На момент покупки у 2019 році ця модель ще знаходилась у розробці, тому сісти за кермо цієї машини Кріштіану зміг лише у 2021 році. Bugatti La Voiture Noire має дійсно вражаючі показники. Потужність двигуна складає 1500 к.с., максимальна швидкість – 420 км/год.

Ліонель Мессі

Переможцем нашого рейтингу стає аргентинський футболіст, нападаючий клубу "Парі Сен-Жермен" – Ліонель Мессі. Він входить до переліку найвідоміших спортсменів сучасності. Дехто вважає його одним з найкращих футболістів усіх часів. З такою кількістю титулів зовсім не дивно, що він обрав особливе авто – Ferrari 335 S Spider Scaglietti 1957 року випуску.

Цей легендарний суперкар спортсмен придбав на аукціоні в Парижі. Відомо, що за право стати власником ексклюзивного авто з ним боровся ні хто інший, як Кріштіану Роналду. Але, в решті решт, переміг Мессі, який віддав за авто астрономічну суму – 32 млн євро.

Сподіваємось, що світові зірки футболу не зупиняться на цих досягненнях і наступного року здивують нас ще кращими та ще дорожчими авто.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua