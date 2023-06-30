Справжня свобода – це не мати нічого: Правила життя Майка Тайсона

Джерело - Чемпіон.

30 червня 1966 року в Нью-Йорку (США) народився легендарний американський боксер, наймолодший чемпіон світу у важкій вазі серед професіоналів, Майк Тайсон. Хтось вважає його найкращим важковаговиком світу, хтось - психом. Проте байдужим не залишиться ніхто...

Правила життя Майка Тайсона

Я люблю бити людей. Щоправда. Всі ці знаменитості до смерті бояться, що раптом хтось кинеться на них. А я хочу, щоби на мене нападали. Жодної зброї. Я та він. Я люблю бити людей, і я люблю бити їх сильно.

Я такий самий, як ви. Мені подобаються заборонені плоди. Мені здається, що це не по-американськи: не зустрічатися з жінками, не бути поруч із найкрасивішою жінкою у місті, не дозволяти їй смоктати твій член. Я завжди казав те саме: усі в цій країні грьобані брехуни. Нам кажуть: робіть те, не робіть це, але в якийсь момент ми розуміємо, що ми всі просто люди, а Майкл Джордан зраджує своїй дружині так само, як усі ми зраджуємо своїм чортовим дружинам. Так чи інакше, емоційно, фізично чи все одразу.

Іноді мені здається, що я несумісний із цим суспільством, бо навколо одні довбані лицеміри. Усі тільки й кажуть, що вірять у Господа, але все, що вони роблять, роблять інакше, ніж Господь. Як ви думаєте, якби Ісус сидів би тут, між нами, він би говорив зі мною про любов? Ви думаєте, що Ісус любить мене?

Я мусульманин. Я думаю, Ісус просто випив би зі мною і сказав: Ти навіщо себе так поводиш? Він був би дуже крутий. І ми просто поговорили б. Жоден із християн досі не говорив зі мною до душі. Вони жбурляли мене до в'язниць, писали про мене погані статті, а потім йшли на недільну службу і казали: "Так, Ісус прекрасний, він прийде, щоб спасти всіх нас". Але вони навіть не розуміють, що того дня, коли він зійде на землю, ці божевільні брудні жадібні капіталісти знову зберуться для того, щоб убити його.

Коли ви бачите, як я пробиваю чийсь череп, адже вам це подобається?

Справжня свобода – це не мати нічого. Я був набагато вільніший, коли в мене не було ні цента. Знаєте, що я робив? Я одягав лижну шапку, старе ганчір'я і йшов надвір просити дріб'язок.

Коли я б'юся з кимось, я хочу відібрати його волю. Я хочу забрати його відвагу. Я хочу вирвати його серце та показати йому, як воно виглядає.

Колись я здаюся. Моє життя вирішено наперед — так уже задумано. Я не маю майбутнього. Мені не подобається, як я виглядаю, як я поводжуся з людьми, як я поводжуся в компанії. Я ніколи вже не буду тією частиною суспільства, якою мав стати.

Я завжди намагаюся бити по кінчику носа, бо хочу загнати кістку в самий мозок.

Усі ці герої, всі ці хлопчики-дзвіночки, у яких все чисто й біло, — якби їм раптом довелося пройти через те, через що я пройшов, вони собі пустили б кулю в рота. У них немає такого серця, яке маю я. Я жив у таких місцях, де б вони навіть не зупинилися посрати.

Я міг би зібрати повний Медісон Сквер Гарден (спортивна та концертна арена в Нью-Йорку. — ред.), просто мастурбуючи.

Щоб ви знали, я псих. Але я не такий псих, як ви вважаєте. Я можу захотіти потрахатись у зовсім шаленому місці, але я нікого не хочу вбивати, ґвалтувати чи калічити.

Я не мати Тереза. Але я й не Чарльз Менсон (американський злочинець, серійний убивця. — ред.).

Зазвичай я не даю інтерв'ю жінкам, окрім тих випадків, коли хочу їх трахнути.

Я слухаю усіх, хто має владу. Навіть якщо вони мають погану репутацію.

Я щасливий, що не фуфло. Все, що я роблю, чуваки, можна назвати як завгодно, але не фуфлом.

Коли я вийшов із в'язниці, мені нічого не хотілося. Окрім ванни. Я тер себе так сильно, що в мене трохи шкіра з пики не злізла. Я хотів змити весь цей грьобаний бруд. Там, де я тер особливо сильно, у мене навіть з'явилися шрами. А моя жінка сказала: "Чувак, не три так сильно".

Я знаю, як важко бути жінкою.

Це неймовірно. Коли я повернувся додому із в'язниці, я побачив ці страшенно величезні коробки з-під бананів. Спочатку я подумав, що це просто сміття, але це були 20 або 30 коробок, повністю забиті книгами. І я подумав: "Господи, це ж неймовірно, що вся ця інформація зберігається зараз у моїй голові". Зараз для мене цілком очевидно, що найбільший вплив на людину мають книги, які вона прочитала, і люди, яких вона зустріла. Ось що брати та сестри повинні знати про книги: найважливіше розуміти прочитане правильно. Добре вміти читати, але дуже погано вміти читати і не вміти розуміти прочитане.

Щоразу революція починається з того, що хтось читає книгу про революцію.

Я мрійник. Я мрію дістатись зірок. Але якщо я упускаю зірку, я все одно загрібаю повну жменю хмар.

Навіть незважаючи на те, що цей чувак Гемінгуей був фашистом і брудною расистською свинею, він мав рацію в одному. Він сказав одну штуку, яка серйозно завалилася мені на думку: чоловіка не можна перемогти, тільки вбити. Він був правий. Доки ми вперті і непохитні, ми отримуємо те, чого хочемо. Нас не можна перемогти. Зі мною інша справа, але це те, у що я вірю. Ще одна штука, від якої мені зносить голову, це час. Час не буде вас чекати. Час – як книга. У нього є початок, середина та кінець. Зараз я говорю з вами, ви колись говорили з купою хлопців, яких уже немає. Це коло! Якщо ви, звичайно, знаєте, про що я.

Я був у гостях у Вітні Х'юстон. У неї оху*нний будинок. Вона сказала: "Тобі теж потрібен хороший будинок. Що користі мати славу, але не мати багатства?" І я подумав: "Господи, мати славу, але не мати багатства — це як бути дурнем". Багато чуваків тут і там гримлять на всю країну і роблять різні штуки, але вони всі "на нулі". А дехто взагалі голодує. І це тут, у Голлівуді!

Не можна просто так витрачати гроші. Треба збирати їх і розслабитися. Гроші це як наживка, гроші не можна просто так витрачати. Гроші – як черв'яки. Коли ти впіймав рибу на черв'яка, ти знімаєш рибу з гачка, витягаєш з неї з рота черв'яка і насаджуєш назад на гачок. Гроші – це наживка.

Я битимуся з ким завгодно. Із Кличком чи з тим іншим хлопцем — Володимиром — як його там? - Брюстером. Насправді я не знаю і половини імен усіх цих супертяжів. Вони приходять нізвідки і йдуть туди.

Якось я прокинувся і виявив, що Юлій — мій найулюбленіший голуб — помер. Я був спустошений. Я вирішив, що використовуватиму його шісток як біту для стикболу (вуличний бейсбол, де битою може виступати практично будь-яка річ. — ред.). Це був мій спосіб віддати йому честь. Я залишив жердину на ганку і пішов до хати взяти інструменти. Коли я повернувся, я побачив, як смітник кладе шісток у свою дробарку. Я схопив його і дав правою чоло. Він звалився на асфальт і потім довго смикався, як припадковий.

У світі дев'ять мільйонів людей, які ненавидять мене до трясучки, коли я з'являюся на рингу. Більшість із них — білі. Це ніштяк. Нехай правильно пишуть моє ім'я.

Іноді я навіть не знаю, хто я, чорт забирай. Мати говорила, що мій батько Джиммі Кіркпатрік, але в свідоцтві про народження написано Перселл Тайсон. Це дуже дивне почуття: у 38 років заглянути до паспорта лише для того, щоб дізнатися, ким був твій батько.

Щось я почав купувати надто багато "бентлі".

Колись я був великим прихильником хаосу.

Я розмовляв з імамом, розмовляв з ребе, розмовляв зі священиком, розмовляв з преподобним — розмовляв з усіма. Але я зовсім не хочу бути святішим за святого. Я хочу допомагати людям і час від часу займатися сексом.

Я нігер. Я величезний, сильний нігер, який вирубує людей до її матері і рве їх на маленькі лайнові шматочки.

Страх - твій найкращий друг і твій найлютіший ворог. Це як вогонь. Ти контролюєш вогонь і ти можеш готувати на ньому. Ти втрачаєш над ним контроль — і він спалить усе довкола і вб'є тебе. Якщо ти контролюєш страх - це допомагає тобі зібратися внутрішньо - як у ту хвилину, коли ти на полюванні і раптом на узлісся вибігає олень.

Смерть ніколи не зрівняється з життям. Немає жодного прикладу, щоб смерть була кращою, ніж життя. Поки ти живеш, ти маєш жити.

Мене називають ґвалтівником і самітником. Я не самітник.

Антидепресанти мені потрібні лише для того, щоб утримати у собі бажання вбити вас усіх.

У мене і таких самих, як я, хлопців немає жодних психічних проблем — лише емоційні.

Напевно, я маю бути щасливим, що досі живий.

Все зараз у тумані. Зараз - після того, як я був Містером Тайсоном, великою шишкою. Хмари згустіли, всі одвернулися. Хтось пішов, когось я вигнав. Уся моя сім'я вже в іншому світі. У мене нікого немає. Коли ви друкуватимете це інтерв'ю, постарайтеся вказати там, що я найдурніший боксер за всю історію боксу.

Сьогодні я Майк Тайсон. Я збираюся завжди залишатися Майком Тайсоном.

Траву треба легалізувати. Точняк. Це ж дар Господній.

Травою треба ділитися.

Я збираюся завжди жити в боротьбі так чи інакше.

Я нормальний. І трохи самовпевнений.

Більшість людей ставляться до себе погано. Я щасливий від того, що шалено закоханий у себе. А люди від цього тільки сильніше за мене ненавидять.

Кожна людина має якісь плани — доки вона не отримає по голові.

Я не розумію тих людей, які хочуть позбавити міста голубів. Жоден голуб ще ніколи нікого пальцем не чіпав.

Зараз я вже не та людина, якою була тоді, коли відкусила тому чувакові (Евандер Холіфілд. — ред.) вухо.

Я ніколи не буду щасливим. Упевнений, що помру на самоті. Я хотів би так. Я прожив на самоті все життя разом зі своїми секретами і болем.

Я дуже загубився, але я намагаюся знайти себе.

Найбільша моя слабкість - моя чуйність. Я надто чуйний чувак.

Рано чи пізно з'явиться такий боксер, який керуватиме банком. Ви розумієте про що я?

Коли я сидів у в'язниці, я був завалений усіма цими пухкими книжками. Толстой - крутий чувак. Цього чувака має читати кожен.

Люди роздмухали з мене бозна що.

Потрібно збагнути одну штуку. Є поширена думка, що я тварина. Неодомашнена, звичайно. Але, незважаючи на всі ті дивні речі, які я зробив, я досить розумний. Але всім простіше думати, що я божевільний дурень — просто тому, що їм у це простіше і зручніше повірити.

Секс більше не на першому місці мого хіт-параду. Я шкодую про всі сексуальні завоювання молодості. Все скінчено — тепер мною не злякаєш ні білих, ні чорних.

Я не про те, щоб балакати. Ви знаєте, що я роблю. Я пакую чуваків у мішки для трупів.

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