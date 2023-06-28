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26 років тому Тайсон відкусив вухо Холіфілду

Сьогодні 11:36 Valeriy Ruchka 7304 0
26 років тому Тайсон відкусив вухо Холіфілду

Джерело - Чемпiон.

24 роки тому цього дня відбувся, можливо, найскандальніший поєдинок в історії боксу. 28 червня 1997 в Лас-Веґасі (штат Невада, США) відбувся другий бій між американцями Майком Тайсоном (рекорд на момент бою – 45-2, 39 КО) і Евандером Холіфілдом (33-3, 24 КО). Вперше вони зустрілися 9 листопада 1996-го і тоді трохи несподівану перемогу нокаутом в 11-му раунді здобув Холіфілд.

До матчу-реваншу під назвою "Шум і лють" Тайсон знову підійшов у ранзі фаворита. Спочатку був призначений той же рефері, що і в попередньому бою – Мітч Галперн. Але команда Тайсона протестувала, і суддею став Міллс Лейн. Це був найдорожчий бій на той момент. Його оточував величезний ажіотаж: всі 16 тисяч квитків на нього були розпродані в перший же день.

1-й раунд минув у рівній боротьбі, проте Холіфілд виграв кінцівку. Взагалі, Евандер в бою постійно порушував правила. На початку 2-го раунду він з розмаху вдарив Тайсона головою. В Тайсона утворилося розсічення, Майк скорчився від болю, і рефері розтягнув їх. Тайсон звернувся до рефері, але той не зреагував. Весь раунд Холіфілд в'язав Майку руки і не давав вирватися, а в середині трихвилинки просто навалився на нього біля канатів так, що обидва боксери ледве не впали. За 45 секунд до кінця раунду Холіфілд вдарив Тайсона по потилиці і спробував зробити це ще раз. Рефері розвів боксерів. Тайсон знову звернувся до рефері, але той знову не зреагував. Розлючений Тайсон пішов в атаку, але раунд закінчився і залишився за Холіфілдом.

Третя трихвилинка почалася з лютої атаки Тайсона, велика частина ударів якого потрапила в ціль. Холіфілд відштовхнув його. Весь раунд проходив з перевагою Майка, який майже не пропускав ударів і все частіше влучав. За 40 секунд до кінця раунду Тайсон накинувся на Холіфілда, але Евандер почав в'язати руки і вдарив його головою. У відповідь на це Тайсон відкусив супротивнику задньо-верхню частину правої вушної раковини (Дарвінів горбок). Холіфілд застрибав від болю. Тайсон штовхнув його в спину. Рефері зупинив бій.

Лікар оглянув Холіфілда і сказав, що він може продовжувати бій. Рефері оштрафував Тайсона на два очки (за укус і поштовх у спину). Бій відновили і додали 30 секунд до третього раунду. Тайсон відразу ж провів серію ударів по корпусу. За 20 секунд до кінця раунду Холіфілд вдарив Тайсона головою в брову. Мармиза Тайсона скорчилася від болю, і він вкусив Холіфілда за ліве вухо. Евандер почав стрибати, але бій не зупинили. Тайсон пробив двійку, Холіфілд спробував відповісти, але Майк пробив назустріч потужний прямий, і Евандер позадкував назад, Тайсон кинувся його добивати, але раунд закінчився.

Холіфілд не вийшов на 4-й раунд. Почалася бійка. Охоронці і поліція утримували Тайсона, який бив усіх підряд, намагаючись підійти до суперника. Охорона припинила заворушення на рингу. Майк був дискваліфікований. Він отримав за цей бій 20 мільйонів доларів, а Холіфілд – 15 мільйонів доларів.

У результаті укусу боксерська ліцензія Тайсона була скасована Атлетичною комісією штату Невада, і він був оштрафований на 3 млн доларів плюс судові витрати, але 18 жовтня 1998 року комісія проголосувала за відновлення боксерської ліцензії Майка.

Бій отримав статус "Подія року" за версією журналу "Ринг". Письменник і оглядач Кетрін Данн написала статтю з критикою Холіфілда в спірному бою c Тайсоном і звинуватила ЗМІ в упередженості проти Тайсона. У документальному фільмі "Тайсон" Майк стверджував, що вкусив суперника на знак помсти за удари суперника головою. 16 жовтня 2009 року на шоу Опри Вінфрі Тайсон вибачився перед Холіфілдом. Евандер прийняв вибачення і пробачив Майкові.

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