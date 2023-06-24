Головне
Лузан виграла Європейські ігри на дистанції 500 метрів
Сьогодні 14:00 157
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 14:02 9764
Українські стрибуни вийшли до фіналу Європейських ігор
Сьогодні 13:42 132
Збірна України з артистичного плавання здобула срібну медаль Європейських ігор
Сьогодні 12:15 253
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 11:04 12668
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 24 червня
Сьогодні 07:50 456
Україна зігріє з Румунією, Іспанія - з Хорватією у другому турі Євро-2023 (U-21)
Сьогодні 07:30 599 1
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань
Вчора 22:39 7550
Україна - четверта в медальному заліку Європейських ігор-2023
Вчора 22:24 1025
Україна виграла медальний залік Європейських ігор-2023 у карате
Вчора 21:04 600
Блоги
9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу
9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:10 4510
Слава Україні! Заплітний емоційно вигукнув уболівальникам після золота Європейських ігор
Слава Україні! Заплітний емоційно вигукнув уболівальникам після золота Європейських ігор Андрій Твердохліб
Вчора 19:14 751
Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі
Мілевський поставив росіянам запитання в інстаграмі Андрій Дунець
Вчора 10:02 24064
Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21
Ганьба дня: збірній Італії не зарахували чистий гол у матчі проти Франції на Євро-2023 U-21 Андрій Дунець
Вчора 07:32 26255 2
37 років тому Марадона забив гол "рукою Бога"
37 років тому Марадона забив гол "рукою Бога" Valeriy Ruchka
22.06.2023 18:58 4896
13 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу
13 років тому зіграли найдовший матч в історії тенісу Valeriy Ruchka
22.06.2023 13:54 8441
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Андрій Твердохліб
22.06.2023 08:05 44834
Футболіст Динамо двома асистами допоміг Грузії сенсаційно здолати Португалію на старті Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Футболіст Динамо двома асистами допоміг Грузії сенсаційно здолати Португалію на старті Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
21.06.2023 21:54 3888 2
Сікан акуратним ударом головою подвоїв перевагу збірної України в матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Сікан акуратним ударом головою подвоїв перевагу збірної України в матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
21.06.2023 20:25 2424
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО
Кащук після геніального проходу вивів збірну України вперед у матчі з Хорватією на Євро-2023 U-21 - ВІДЕО Андрій Дунець
21.06.2023 19:41 19141
Мудрик - один із двох найдорожчих гравців молодіжного Євро-2023
Мудрик - один із двох найдорожчих гравців молодіжного Євро-2023 Андрій Дунець
21.06.2023 15:39 5171
20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс
20 років тому відбувся фантастичний бій Віталій Кличко - Ленннокс Льюїс Valeriy Ruchka
21.06.2023 10:38 8057
Світоліна розповіла, за якої умови зіграє на Вімблдоні-2023
Світоліна розповіла, за якої умови зіграє на Вімблдоні-2023 Андрій Дунець
21.06.2023 08:57 5990
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 47 років Андрій Твердохліб
20.06.2023 21:17 31750 1
Європейські ігри - 2023: усе, що треба знати про головні змагання року
Європейські ігри - 2023: усе, що треба знати про головні змагання року Андрій Твердохліб
20.06.2023 12:30 1075
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК
Чекаємо росіян в Олімпійській збірній біженців МОК Максим Розенко
20.06.2023 10:22 28478 4
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти
З Матвієнком треба щось робити: реакція соцмереж на гру збірної України в матчі проти Мальти Андрій Дунець
20.06.2023 07:00 4794
49 років тому світ уперше побачив фінт Кройфа
49 років тому світ уперше побачив фінт Кройфа Максим Буйдин
19.06.2023 23:00 2707
Циганков голом із пенальті приніс збірній України перемогу над Мальтою - ВІДЕО
Циганков голом із пенальті приніс збірній України перемогу над Мальтою - ВІДЕО Андрій Дунець
19.06.2023 21:27 2032
Ярмоленко не забив пенальті на старті 2-го тайму матчу Україна - Мальта - ВІДЕО
Ярмоленко не забив пенальті на старті 2-го тайму матчу Україна - Мальта - ВІДЕО Андрій Дунець
19.06.2023 20:40 1920
Прямі трансляції

9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу

Сьогодні 12:10 Valeriy Ruchka 4515 0
9 років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Матч Італія - ​​Уругвай на ЧС-2014: італійцям для виходу з групи вистачить і нічиєї, уругвайцями треба перемагати. Напружений матч і єдиний гол в кінцівці від Годіна - уругвайці блідо виглядали на груповому етапі, але вийшли, італійці ж провалили другий поспіль чемпіонат світу.

Головну історію того матчу спочатку ніхто не помітив: Суарес і К'єлліні боролися за верховий м'яч, обидва впали, уругваєць схопився за зуби, італієць, оголивши плече, кричав на суддю. Перша думка - Суарес смикав за майку, а К'єлліні обурився, що не дали фол в атаці. Пізніше на повторах всі побачили, що сталося: Суарес куснув суперника за плече, той відмахнувся. Мексиканський арбітр Марко Родрігес на епізод не відреагував.

Ще через день ФІФА винесла вердикт: чотири місяці без матчів у всіх турнірах плюс бан на дев'ять ігор в збірній. Зглянувся навіть укушений К'єлліні: "Це надмірне покарання". У ФІФА ж заявили, що дискваліфікацію збільшили через те, що гравець не визнав свою провину, на що президент Уругваю Хосе Мухіка назвав організацію "купкою старих козлів", а санкції - "фашистськими".

Суарес, до того вже кусав Баккала і Івановича, потім розповідав: "Я відчував свою провину за невикористаний момент і повинен був щось зробити. Це сталося в запалі боротьби. Звичайно, я не усвідомлював, що роблю, це прийшло потім".

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Румунія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 Румунія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - Євро-2023 1677
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 9764
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 7550
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 12668
Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 Румунія - Україна: де дивитися матч молодіжного Євро-2023 1872
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 76063 1
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38070
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 37565 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 101847 4
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 5573
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 123441
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54736