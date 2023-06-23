Слава Україні! Заплітний емоційно вигукнув уболівальникам після золота Європейських ігор

Джерело - Чемпіон.

Українській каратист Ілля Заплітний емоційно відреагував на здобуття золотої медалі у ваговій категорії до 75 кг.

"Слава Україні", - вигукнув спортсмен. "Героям слава", - пролунало у відповідь.

Також спортсмен зазначив, що все це завдяки героям, які боронять українську землю.

У фінальній сутичці український каратисто на останній секунді вирвав перемогу в італійця Де Віве. Заплітний приніс Україні п'яту медаль найвищого гатанку. Представники карате принесли до синьо-жовтої скарбнички 3 медалі. Крім Заплітного золоту медаль завоювала Анжеліка Телюга, срібна медаль в Аніти Серьогіної.

Загалом в українських спортсменів 10 медалей і 2 сходинка в загальному заліку.

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