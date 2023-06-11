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Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012

Сьогодні 10:47 Андрій Твердохліб 2188 0
Остання легендарна гра Шевченка: 11 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012

Джерело - Чемпіон.

11 років тому - 11 червня 2012 року збірна України в дебютному поєдинку домашнього чемпіонату Європи перемогла збірну Швеції (2:1).

Фантастичний перформанс влаштував капітан синьо-жовтих Андрій Шевченко, забивши два голи.

Перемога над шведами стала єдиною на Євро-2012 для підопічних Блохіна - українці програли Франції та Англії і не змогли вийти з групи. Андрій Шевченко півсля чемпіонату оголосив про завершення кар'єри, забивши 48 голів у 111 матчах. У Андрія Ярмоленка, який асистував Шевченку в першому взятті воріт - 45 голів у 112 матчах.

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